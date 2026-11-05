CHP\'li Kılıç, Soma\'da İmbat işçilerinin 2024 alacakları için soru önergesi verdi

(İZMİR) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen alacakları ve sendikal taleplerini soru önergeleriyle TBMM gündemine taşıdı. Kılıç, "Yer altında canını ortaya koyan madenci, yer üstünde ekmeğinin peşinde koşmak zorunda mı? Aklı kirada, borçta, çocuğunun sofrasında olan işçiden nasıl güvenli koşullarda çalışmasını beklersiniz" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin ödenmeyen alacakları ve sendikal taleplerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergeleri verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıç, Soma'da İmbat Madencilik işçilerinin 2024 yılından kalan alacaklarını hala beklediğini belirterek," Bununla ilgili soru önergemizi verdik. Konuyu Meclis gündemine de taşıdık" dedi.

GÖÇÜĞÜN ARDINDAN ALACAK MÜCADELESİ

1 Ekim'de aynı şirkete ait madende yaşanan can kayıplarını hatırlatan Kılıç, şunları söyledi:

"Düşünün! 1 Ekim'de aynı şirkete ait madende meydana gelen göçükte 5 madencimizi kaybettik, 2 işçimiz yaralandı. Acımız hala taze. Şimdi o madende çalışan işçiler, alın terlerinin karşılığını alabilmek için eylem ve direnişlerini sürdürüyor. Yer altında canını ortaya koyan madenci, yer üstünde ekmeğinin peşinde koşmak zorunda mı? Aklı kirada, borçta, çocuğunun sofrasında olan işçiden nasıl güvenli koşullarda çalışmasını beklersiniz?"

BAKANLIKLARA VE İŞVERENE ÖDEME TAKVİMİ ÇAĞRISI

İşçilerin alacaklarının ödenmesi ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanması çağrısında bulunan Kılıç, şöyle konuştu:

"Buradan ilgili bakanlıklara ve işverene sesleniyorum: Üretimin devamı için emekçiden fedakarlık beklemeyin! İşçilerin bütün alacaklarını ve toplu sözleşmeden doğan haklarını eksiksiz ödeyin! Açık bir ödeme takvimi açıklayın. İş güvenliği tedbirlerini ve denetimlerini eksiksiz sağlayın."

İŞ GÜVENCESİ VE MADENCİLERLE DAYANIŞMA

Hakkını arayan işçilerin iş güvencesine de dikkat çeken Kılıç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Hiçbir işçi hakkını aradığı için işini kaybetme korkusu yaşamasın. Somalı madencilerin yanındayız. Madencinin canı da alın teri de değerlidir! İşçinin hakkı geciktirilemez!"