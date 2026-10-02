CHP’li Kılınç, fon krizini Meclis gündemine taşıdı: "Fatma Betül Sayan Kaya'nın neden ifadesi alınmamıştır?" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP’li Kılınç, fon krizini Meclis gündemine taşıdı: "Fatma Betül Sayan Kaya'nın neden ifadesi alınmamıştır?"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP’li Kılınç, fon krizini Meclis gündemine taşıdı: "Fatma Betül Sayan Kaya\'nın neden ifadesi alınmamıştır?"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, fon krizine ilişkin araştırma önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle üç ayrı soru önergesi verdi. Kılınç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "Mal varlıkları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın neden dijital materyallerine el konulmamış ve savcılık ifadesi alınmamıştır" diye sordu.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, fon skandalına ilişkin araştırma önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle üç ayrı soru önergesi verdi. Kılınç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e, "Mal varlıkları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın neden dijital materyallerine el konulmamış ve savcılık ifadesi alınmamıştır" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, fon krizine ilişkin araştırma ve soru önergeleriyle TBMM gündemine getirdi. Fon krizinin sadece borsa manipülasyonları yoluyla fonlarda gerçekleştirilen işlemlerle sınırlı olmadığını, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yönünde ciddi şüpheler bulunduğu vurgulanan araştırma önergesinde, şu ifadeler yer aldı:

"Özellikle Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (MASAK) rolü bu açıdan önem taşımaktadır. Fonlara giriş ve çıkışlar, yüksek tutarlı para hareketleri, kişi ve şirketler arasındaki finansal transferler ve yurt dışına aktarılan kaynaklar bakımından risklerin önceden tespit edilip edilmediği araştırılmalıdır. Siyaset ve devlet bürokrasisinden çok sayıda kişinin de tasfiye sürecine alınan fonlara yatırım yaparak kısa sürede büyük kazançlar elde ettiklerine dair bilgiler kamuoyuna yansımıştır.

Yaşanan kriz ve tasfiye sürecinin incelenmesi için görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Başkanının, fon krizinin oluşmasında sorumluluğu bulunan Borsa İstanbul'da Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapması, yaşanan kurumsal çürümenin boyutlarını göstermesi bakımından çarpıcıdır."

Kılınç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle de TBMM Başkanlığı'na üç ayrı soru önergesi verdi.

"KAYA HAKKINDA MASAK RAPORU HAZIRLANDI MI?"

Kılınç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, "Fon krizi ile ilgili hakkındaki iddialar nedeniyle AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, mal varlıkları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında MASAK tarafından hazırlanan herhangi bir rapor bulunmakta mıdır? Kısa kodu TLY olan Tera Portföy Birinci Serbest Fonu'nun 2021 yılında kapalı bir fon olarak kurulduğu, fon kapalıyken 12 kişinin fona dahil olduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise bu 12 kişi kimdir? Bu kişilerin banka hesapları ve diğer finansal hareketleri MASAK tarafından incelenmiş midir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 4 Kasım 2025 tarihinde 'Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz' şeklindeki açıklamasının hemen ardından eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'nun Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması tesadüf müdür? Bülent Aksu ve birinci derece yakınları hakkında MASAK incelemesi yapılmış mıdır" sorularını yöneltti.

"ŞİMŞEK'İN UYARISINDAN SONRA CUMHURBAŞKANI DANIŞMANI NEDEN FON YÖNETİMİNE GİRDİ?"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 4 Kasım 2025 tarihinde bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığı uyarısı yaptığını hatırlatarak "Bu açıklamadan kısa bir süre sonra (12 Kasım 2025) Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feçir Alptekin neden Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu atamaya hangi gerekçe ile onay vermiştir" diye soran Kılınç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de şu sorulara yanıt istedi:

"KAYA NEDEN SORGULANMADI VE DİJİTAL MATERYALLERİNE NEDEN EL KONULMADI ?"

"Fon krizi ile ilgili hakkındaki iddialar nedeniyle AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, mal varlıkları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın neden dijital materyallerine el konulmamış ve savcılık ifadesi alınmamıştır?"

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı YardımcısıCumhuriyet Halk PartisiFatma Betül Sayan KayaYüksel Mansur KılınçMehmet ŞimşekMilletvekiliAkın Gürlekİlyas KayaİstanbulEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soma’da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükseldi Soma'da maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü Yakalandığı yer kan dondurdu 93 yaşındaki kadına tecavüz edip öldürdü! Yakalandığı yer kan dondurdu
İslam Memiş’ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor İslam Memiş'ten altın için ezber bozan sözler: Farklı bir hikaye başlıyor
18:08
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun ifadesi 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
İşte MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ifadesi! 40 milyon TL’lik para transferi soruldu
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
17:18
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
Trump: Avrupa 50 milyon varil dizel yakıt stokunu piyasaya sürecek
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 18:34:09. #.0.3#
SON DAKİKA: CHP’li Kılınç, fon krizini Meclis gündemine taşıdı: "Fatma Betül Sayan Kaya'nın neden ifadesi alınmamıştır?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei