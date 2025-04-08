CHP'li Kış'tan Ekonomik Eleştiri - Son Dakika
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CHP'li Kış'tan Ekonomik Eleştiri

Gülcan Kış, Türkiye'nin borç, yoksulluk ve işsizlik sorunlarına dikkat çekti, düzenin değişmesi gerektiğini vurguladı.

08.04.2025 14:38
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(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, son ekonomik veriler ışığında Türkiye'nin içine sürüklendiği yoksulluk, borçlanma ve işsizlik kıskacına tepki gösterdi. Kış, " Saray'da yazılan politikalar her sabah halkın sofralarından bir tabak daha eksiltiyor. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisidir. Biz bu hayatı savunuyoruz. Herkes için adil, herkes için refah dolu bir Türkiye mümkün. Ama bunun yolu bu düzeni değiştirmekten geçiyor" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, ülkenin ekonomik durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. CHP'li Kış, 2025 yılı başında yapılan yüzde 30'luk asgari ücret zammının halkı değil, enflasyonu fonladığını belirterek,  "22 bin 104 lira olan asgari ücretin alım gücü sadece üç ayda 2 bin 20 lira eridi. Bugün cebimizdeki maaş, geçen yılın sonundaki seviyenin bile altına düşmüş durumda. En düşük emekli aylığında da tablo farksız: 14 bin 469 liralık maaşın satın alma gücü bin 595 lira azaldı. Emekli, pazarda fiyat etiketine bakmadan değil, tezgahın önünden bile geçemiyor artık" dedi.

"Bu ülkeyi bankalar değil, vatandaş omuzluyor"

İktidarın ekonomi politikalarının kime hizmet ettiğinin çok açık olduğunu söyleyen Kış, "İki ayda bankaların net karı yüzde 58,2 artarak 118 milyar liraya, kamu bankalarının karıysa yüzde 129 artarak 43 milyar liraya çıktı. Peki ya vatandaş? Vatandaş, yalnızca ocak ve şubat aylarında bankalara 172,6 milyar lira faiz ödedi. Üstelik borçlarını ödeyemeyen yüz binler icralık oldu. Şu an batık kredi miktarı 349 milyar liraya ulaştı. Bu ülkeyi bankalar değil, vatandaş omuzluyor; ama olan hep vatandaşa oluyor" ifadesini kullandı.

"İktidar hala pembe tablolarla milletin gözünü boyamaya çalışıyor"

Gülcan Kış, halkın borç yükü altında ezildiğini vurgulayarak, "Bu yıl sadece 4 Nisan'a kadar 2 milyon 682 bin yeni icra dosyası açıldı. Toplam icra dosyası sayısı 23 milyonu geçti. İktidar hala pembe tablolarla milletin gözünü boyamaya çalışıyor ama gerçek şu: Halk evine ekmek götürmek için mücadele ediyor, Saray iktidarı hala faiz lobisinin, rantiye sınıfının yanında duruyor" ifadelerini kullandı.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı yüzde 8,2 görünse de, gerçek işsizliğin atıl işgücüyle birlikte yüzde 28,4'e ulaştığını belirten Kış, şuyle devam etti:

"İş bulmaktan umudunu kesmiş milyonlar, bir de üstüne eksik istihdamla boğuşanlar var. Resmi rakamlarla oynayıp umut tüccarlığı yapanlara sesleniyorum: Türkiye gençlerini, kadınlarını, emekçilerini umutsuzluğa sürükleyerek büyümez; sadece çürür.

"İktidar zam yapmıyor, halkın cebindekini her ay enflasyonla geri alıyor"

Mart ayı enflasyonunun TÜİK'e göre yüzde 2,46, ENAG'a göre yüzde 3,91. TÜİK'in makyajlı verilerine göre bile yıllık enflasyon yüzde 38,1. Avrupa'da açık ara birinciyiz. Savaştaki Ukrayna'yı bile geride bırakmış durumdayız. Bu iktidar zam yapmıyor, halkın cebindekini her ay enflasyonla geri alıyor.

"Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisidir"

Ülkenin Merkez Bankası'nın, sadece son iki haftada 29 milyar dolar rezerv satmak zorunda kaldı. Saray'da yazılan politikalar her sabah halkın sofralarından bir tabak daha eksiltiyor. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisidir. Biz bu hayatı savunuyoruz. Herkes için adil, herkes için refah dolu bir Türkiye mümkün. Ama bunun yolu bu düzeni değiştirmekten geçiyor."

Kaynak: ANKA

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