CHP'li Milletvekili: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 20 milyar TL'nin üzerinde - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 20 milyar TL'nin üzerinde

CHP\'li Milletvekili: Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nin borcu 20 milyar TL\'nin üzerinde

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, AKP'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 20 milyar TL'nin üzerinde olduğunu açıkladı. Öztürk, belediyenin borcunun gerçek rakamının daha da yüksek olduğunu belirtti.

24.04.2024 19:23  Güncelleme: 19:43
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(ANKARA)- CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 20 milyar TL'nin üzerinde olduğunu açıkladı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztürk, AKP'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcunu da açıkladı. Öztürk, 31 Mart'ta koltuğu devreden AKP'li Alinur Aktaş'ın belediyenin borcunun 7,1 milyar TL olduğu yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Aktaş, Umre programı nedeniyle devir teslim töreninde kendisi yoktu. Ona vekaleten Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz devir teslim töreninde, belediyenin şirketleriyle birlikte 20 milyar TL borcu olduğunu söyledi. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ile konuştum. Dedi ki "Çalışmalarımızı yapıyoruz. 20 milyar TL gibi devredenin bize bildirdiği bir borç var. Ancak görünen o ki borcumuz 20 milyar TL'nin de üzerinde. Gerekli çalışmaları yapıp tane tane bunlarla ilgili açıklamalarımızı yapacağız'. Millet kuru ekmeğe mahküm edilmişken AKP'li belediyelerin saltanat ve lüks içerisinde belediyeleri nasıl yönettiğini gerçekten merak ediyor ve anlamakta güçlük çekiyoruz. Parti sözcümüz Deniz Yücel, yaptığı açıklamada AKP ve MHP'den alınan belediyelerin borç yükünün 100 milyar lira olduğunu, kasalarının bomboş olduğunu ve gereksiz harcama rekoru kırıldığını söyledi. Ancak görünen o ki 100 milyar rakamı daha da artacak."

Kaynak: ANKA

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