CHP\'li Milletvekili Gürsel Erol, genç işsizlik sorununu Meclis gündemine taşıdı

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ülkedeki genç istihdamını ve gençlerin işsizlik sorununu Meclis gündemine taşıdı. Erol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a " Türkiye'de gençlerin işsizlik sorununu çözebilecek bir projeniz var mıdır" diye sordu.

CHP'li Gürsel Erol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. .

Erol, soru önergesinde, "Özellikle son yıllarda, ülkemizde genç nüfus üzerinde yapılan gözlem ve araştırma sonuçlarına bakarak, gençlerin yoğun bir şekilde sorunlarla karşılaştıklarını söyleyebiliriz. Bunların başında, Türk eğitim sisteminin yıllardan beri devam eden yapısal sorunları, gençlere eğitim süresince yapılan plansız aynı zamanda yetersiz destekler ve eğitim sonrası istihdam yetersizliği yer almaktadır. Eğitim sistemindeki bozuk planlama gençlerin uluslararası eğitim standartlarında yeterli eğitimi almalarını zorlaştırmakta ve istedikleri alanda kariyer yapma şansını düşürmektedir. Plansız ve yetersiz bir şekilde verilen devlet destekleri gençlerin İhtiyaçlarını yeteri kadar karşılayamamaktadır. Bugün Türkiye'de her dört gençten biri işsiz kabul edilmekte ve günden güne gençlerin iş imkanları azalmaktadır" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE'DE GENÇLERİN İŞSİZLİK SORUNUNU ÇÖZEBİLECEK BİR PROJENİZ VAR MIDIR?"

Erol, Bakan Işıkhan'a şu soruları yöneltti:

"Türkiye genelinde toplam genç işsiz sayısı ne kadardır? 2024 yılı Türkiye genelinde gençlere yönelik istihdam politikanız nelerdir? Türkiye'de gençlerin işsizlik sorununu çözebilecek bir projeniz var mıdır? Gençlerin farklı mesleklerde istihdam programlarına katılımını sağlayacak bir uygulamanız var mıdır? Eğer var ise bunlar nelerdir? Elazığ genelinde toplam genç işsiz sayısı ne kadardır? Elazığ ili geneli gençlerin işsizlik sorununun çözümü için yapılan yatırımlarınız var mıdır? Eğer var ise bunlar nelerdir?"