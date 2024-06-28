CHP'li Milletvekili PTT'deki Sürgün ve Sendikal Ayrımcılığı Gündeme Getirdi - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili PTT'deki Sürgün ve Sendikal Ayrımcılığı Gündeme Getirdi

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PTT'de yaşanan sürgün ve sendikal ayrımcılık uygulamalarını gündeme getirdi. Kılıç, KESK Haber Sen üyelerinin sürgün edildiğini ve istekleri dışında tayin edildiğini belirterek, sürgün politikasının sona ermesi ve memurların geri dönmesi çağrısında bulundu. Kılıç, konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na soru önergesiyle taşıdı.

28.06.2024 13:16
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(ANKARA)- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, PTT'de yaşanan sürgün ve sendikal ayrımcılık uygulamalarını gündeme getirdi. KESK Haber Sen üyesi ve yöneticilerinin sendikal ayrımcılığa maruz kaldığını ve çok sayıda üyenin isteği dışında tayin edildiğini kaydeden Kılıç, "Sürgün politikasının bir an önce son verilmesi, istekleri dışında başka yerlere tayinleri yapılan memurların geri dönmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

CHP'li Kılıç, PTT bünyesinde yaşanan sürgün ve sendikal ayrımcılık iddialarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlamasını istediği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Kılıç, PTT'deki sendikal ayrımcılık uygulamalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"KESK Haber Sen yönetici ve üyeleri, yoğun bir sürgün politikası ile karşı karşıya bulunmaktadır. Son olarak PTT Adana Şubesi'nde çalışan KESK Haber Sen Üyesi Ahmet Aydoğan, Erzurum'un Şenkaya ilçesine sürgün edildi. Aydoğan'ın sürgün edilme nedeni, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında açılan bir soruşturma. Aydoğan, bir sendikacı olarak PTT'de yaşananları ifşa etmiş; bir vatandaş olarak da iktidarı eleştirmişti. Cumhuriyet Savcılığı, Aydoğan'ın paylaşımları hakkında takipsizlik kararı verse de hakkında açılan idari soruşturma kapsamında Aydoğan'a hem maaş kesme, hem kıdem durdurma cezası verilmiş, hem de sağlık sorunları bulunmasına karşın sürgün edilmiştir.

Haber Sen eski Genel Başkanı Musa Özdemir Mersin'den Kayseri'ye; Haber Sen üyesi Mehmet Yusuf Yıldırım Diyarbakır'dan Gaziantep'e sürgün edilmiştir. KESK Haber Sen'in bağlı bulunduğu küresel sendika federasyonu olan UNİ Global Union'un, PTT Genel Müdürlüğü'ne yaptığı çağrıya karşın, sürgün kararları geri alınmamıştır.

Sürgünlerle memurların yaşam şartlarını zorlu hale getirmişlerdir. Sürgünler öyle bir boyuta gelmiştir ki; istekleri dışında görevlendirilen iki Haber Sen üyesi, görevlerinden istifa etmek zorunda kalmıştır. Sürgün örnekleri saymakla da bitmiyor.

PTT'de geçici görevlendirmeler eşitsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor, memurlar arasında sendikal ayrımcılık yapılıyor.

Sürgün politikasının bir an önce bitirilmesi ve istekleri dışında başka yerlere tayinleri yapılan memurların geri döndürülmesini talep ediyoruz. Geçici görevlendirmeler sırayla ve eşit bir şekilde yapılmalı, personellerin sağlık sorunlarına ilişkin talepler karşılanmalı, soruşturmalar adil bir şekilde yapılmalı, müdür ve idareciler rotasyona tabi tutulmalı, personel talepleri sendikal ayrım yapılmadan karşılanmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Milletvekili PTT'deki Sürgün ve Sendikal Ayrımcılığı Gündeme Getirdi - Son Dakika

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