CHP'li Murat Bakan, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Suriyelilerle ilgili sorular yöneltti

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, 396 bin geçici koruma statüsü altındaki Suriyelinin AB ülkelerine gittiğini açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bazı sorular yöneltti. Bakan, "Kaçak yollardan ülkemizi terk eden bu insanlar Avrupa'da kayda alınsa Türkiye'ye iade edilmez mi? Kayıt altına alınmadılarsa Ali Yerlikaya bunu nasıl tespit etti" dedi.

Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı'nın Avrupa'ya giden Suriyelilere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Geri Kabul Anlaşması'nın yükümlülüklerini hatırlatan Bakan, "Kayıp 396 bin Suriyeli, Avrupa'ya ulaşmış olsaydı, zaten kısa süre içinde geri gönderilmiş olurlardı ve Sayın Yerlikaya'nın bu insanları aramasına gerek kalmazdı. Çünkü nerede olduklarını ve ne zaman Türkiye'ye varacaklarını AB çoktan bildirmiş olurdu" dedi.

"Yerlikaya, AB ülkelerine 'bize geri gönderin' demiş oldu"

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, "Adres bildirmeyen 396 bin Suriyelinin Avrupa'ya gittiğini" nasıl tespit ettiklerini açıklaması gerektiğini kaydeden Bakan, şunları kaydetti:

"Sayın Yerlikaya, geçtiğimiz hafta '729 bin Suriyeli beyan ettiği adreste oturmuyor' dedi, şimdi de beyan ettikleri adreste bulamadığı ve adres güncelleme duyurusuna yanıt vermeyen 396 bin geçici koruma statüsü altındaki Suriyelinin AB ülkelerine gittiğini açıklayarak sığınmacılar konusunda adeta bambaşka bir skandala imza attı. Yani Yerlikaya, AB ülkelerine 'bunları bize geri gönderin' demiş oldu. Şöyle ki, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016'da imzalanan Geri Kabul Anlaşması, Türkiye'den AB ülkelerine yasa dışı yollarla geçen göçmenlerin geri kabul edilmesi sürecini düzenler. Bu anlaşma, hem Türkiye'de bulunan geçici koruma statüsündeki Suriyelileri hem de diğer düzensiz göçmenleri kapsar. Anlaşmanın Türkiye'ye getirdiği ciddi yükümlülükler var."

"Türkiye bu göçmenleri geri kabul etmekle yükümlü"

Murat Bakan, yasalar gereği AB ülkelerine yasa dışı yollarla giren göçmenlerin yakalanmaları durumunda Türkiye'ye geri gönderileceğini hatırlattı. Bakan şunları söyledi:

"AB üyesi bir ülke, Türkiye üzerinden gelen ve yasa dışı yollarla kendi topraklarına giren bir göçmeni tespit ettiğinde, bu kişiyi Türkiye'ye iade edebilir. İade talebi, göçmenin Türkiye'den geldiğinin kanıtlanması durumunda yapılır. AB üyesi ülke, göçmenin Türkiye'den geldiğini kanıtlayabilirse ki Ali Yerlikaya en yetkili ağızdan bunu kanıtlamış oldu Türkiye bu göçmenleri geri kabul etmekle yükümlüdür. Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyeli göçmenler, eğer yasa dışı yollarla AB ülkelerine giderlerse ve yakalanırlarsa, AB ülkesi bu kişileri Türkiye'ye geri gönderebilir. Bu durumda Türkiye, bu kişileri yeniden kabul etmek zorundadır. Geri kabul edilen göçmenlerin geldikleri ülkeye geri gönderilmeleri, Türkiye'nin göç politikaları ve ilgili uluslararası hukuka göre değerlendirilir. Eğer göçmenlerin geldikleri ülke güvenli değilse veya geri gönderilmeleri insani nedenlerle uygun değilse, Türkiye bu kişilere uluslararası koruma sağlamak zorunda kalabilir."

Geri Kabul Anlaşması'nın dördüncü maddesini hatırlatan Bakan, Türkiye'nin bu kişileri kabul etmek zorunda olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Geri Kabul Anlaşması'nın dördüncü maddesi, doğrudan üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik geri kabul süreçlerini düzenler. Maddeye göre; Türkiye bir üye devletin başvurusu üzerine, talep eden üye devletin ülkesine girme, ülkesinde bulunma veya ikamet etmeye ilişkin yürürlükte olan koşulları sağlamayan veya artık sağlamayan tüm üçüncü ülke vatandaşlarını veya vatansız kişileri geri kabul edecektir. Kayıp 396 bin Suriyeli, Avrupa'ya ulaşmış olsaydı, zaten kısa süre içinde geri gönderilmiş olurlardı ve Sayın Yerlikaya'nın bu insanları aramasına gerek kalmazdı. Çünkü nerede olduklarını ve ne zaman Türkiye'ye varacaklarını AB çoktan bildirmiş olurdu.

"Yerlikaya, konuşmaması gereken şeyleri söylüyor"

Kaçak yollardan ülkemizi terk eden bu insanlar Avrupa'da kayda alınsa Türkiye'ye iade edilmez mi? Kayıt altına alınmadılarsa Ali Yerlikaya bunu nasıl tespit etti? Sayın Yerlikaya, 'adres bildirmeyen 396 bin Suriyelinin Avrupa'ya gittiğini' nasıl tespit ettiklerini açıklamalı. Kayıp 396 bin Suriyelinin Avrupa'ya gittiğini nasıl tespit ettiniz? ve en önemlisi de yaptığı bu açıklamayı düzeltmeli. Süleyman Soylu Bakanlık yaptığı dönemde boş boğazlığı sebebiyle canlı yayında yapılacak uyuşturucu operasyonu ifşa ederdi. Ali Yerlikaya da popülaritesini artırmak, kendini başarılı göstermek için konuşmaması gereken konuları konuşuyor, söylememesi gereken şeyleri söylüyor."