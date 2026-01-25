CHP'den Bakan'a Çağrı: Çocuk Haklarını Kirli Siyasete Alet Etmeyin

(ANKARA) - CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) projelerinden Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin son günlerde sosyal medyada hedef alındığını ifade ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, "Sayın Bakan, çocuk haklarını kirli siyasetinize alet etmeyin! İBB'nin şeffaflığı ve adli süreçlere uyumu ortadayken, bakanlığın kriz siyasetini tercih etmesi çocuklara değil iktidarın iletişim stratejisine hizmet etmektedir. Sorumluluktan kaçmayın, görev alanınızdaki çocukların güvenliğini sağlayın, denetim kapasitenizi güçlendirin ve siyasi algı operasyonlarından vazgeçin" dedi.

CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri hakkında manipülasyonlarla bir algı operasyonu yürütüldüğünü kaydederek, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanı Adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde İstanbul'da belediyeye ait tek bir kreş dahi bulunmuyordu. Bugün ise 127 merkezde 12 bin 696 çocuk kapasitesi ile hizmet veren Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri modeli; çalışan annelerin istihdamını destekleyen, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını güçlendiren ve erken çocukluk dönemine erişimi artıran yapısıyla kısa sürede yoğun talep görmüştür. Talep yoğunluğu nedeniyle belediyemizin yaşadığı kontenjan sıkıntısı, bu ihtiyacın boyutunu açıkça göstermektedir.

"Bu kampanyayla hedef alınan yalnızca belediye değil; ekonomik olarak kreşe erişme imkanı kısıtlı olan ailelerin çocuklarıdır"

Ayrıca, bu merkezlerden yararlanan binlerce çocuk ve ailenin deneyimleri ortadayken, son dönemde yürütülen itibarsızlaştırma kampanyası yalnızca bir sosyal hizmet modelini değil, özellikle orta ve alt gelir gruplarının erişebildiği bir kamu hizmetini hedef almaktadır. Bu kampanyayla hedef alınan yalnızca bir belediye projesi değil; ekonomik olarak kreşe erişme imkanı kısıtlı olan ailelerin çocuklarıdır. İktidarın yıllardır yerine getiremediği bir kamu hizmetini sunan kurumun 'şüpheli' ilan edilmesi, bu merkezlerde hizmet alan aileleri, çocukları ve toplumun büyük bir kısmını töhmet altında bırakan kışkırtıcı bir politik yöntemi de beraberinde getirmektedir.

"Bugün yeniden gündemleştirilen 'ruhsatsızlık', 'mevzuata aykırılık' ve 'yasadışılık' iddiaları yeni değildir"

Bu model yalnızca İstanbul'da uygulanmakla kalmamış; farklı siyasi partilere mensup belediyeler tarafından da örnek alınmıştır. Benzer uygulamalar Türkiye'nin çeşitli illerinde hayata geçirilmiştir. Dahası, okul öncesi eğitime erişimin artırılması yönünde yürütülen '100 Anaokulu Projesi' de aynı kamu politikasının başka bir ifadesi olmuştur. Bugün yeniden gündemleştirilen 'ruhsatsızlık', 'mevzuata aykırılık' ve 'yasadışılık' iddiaları yeni değildir.

"Bugün aynı bakanlığın mevcut söylemleri ile müfettişlerinin imzasını taşıyan resmi karar arasında açık çelişki bulunmaktadır"

Konu daha önce doğrudan İçişleri Bakanlığı'nca incelenmiş; Mülkiye müfettişleri tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, 22 Nisan 2025 tarihli İçişleri Bakanlığı kararıyla şu tespitler yapılmıştır: Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri okul öncesi eğitim kurumu değildir. Kreş veya gündüz bakımevi niteliği taşımaz. Belediyelerin sosyal hizmet sunma yetkisi kapsamında faaliyet göstermektedir. İddia edilen fiiller Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmemektedir. Kamu görevlilerine yönelik cezai sorumluluk doğmamaktadır. Bu nedenle 4483 sayılı Kanun uyarınca soruşturma izni verilmemiştir. Karara karşı Danıştay yolu açık olmakla birlikte, bu karar İçişleri Bakanlığı'nın en üst denetim makamı tarafından verilmiş ve hukuki tartışmayı fiilen sonlandırmıştır. Bugün aynı bakanlığın mevcut söylemleri ile kendi müfettişlerinin imzasını taşıyan bu resmi karar arasında açık bir çelişki bulunmaktadır.

Konuya ilişkin bir diğer gerçek ise şudur; Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri yalnızca belediye tarafından değil; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından defalarca denetlenmiştir. Denetimlerde merkezlerin fiziki koşulları, personel yapısı, çocuk güvenliği, kayıt prosedürleri, faaliyet alanları, mevzuat uyumu ayrıntılı biçimde incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Yaşanan ve basına taşınan olay, bazı yayın organlarında iddia edildiği gibi ailenin beyanıyla değil; çocuğun öğretmeni tarafından yapılan gözlemle ortaya çıkmıştır. Öğretmenin durumu fark ederek durumu tutanak altına alması, aileyi bilgilendirmesi ve süreci başlatması çocuk koruma açısından örnek bir uygulamadır."

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, kamera görüntüleri aileyle ve adli makamlarla eksiksiz paylaşılmış, adli süreçlere tam uyum sağlanmış, görevli personel soruşturmanın selameti gereği görevden uzaklaştırılmış, 12 Ocak 2026 tarihli emniyet incelemesinde kamera kayıtlarında olağan dışı bir durum tespit edilmemiştir. Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinin henüz adli tıp raporları tamamlanmadan yazılı basında servis edilmesi, başlı başına çocuğun üstün yararı ilkesinin ihlalidir.

Bu noktada temel sorun şudur. İBB yetkilileri kendileri durumu fark edip çocuğun üstünlüğü ilkesine uygun bir şekilde süreci tüm şeffaflığıyla başlatmış ve elindeki tüm kamera kayıtlarını açıklıkla teslim etmişken, bakanlık kendi alanındaki ağır dosyaların hesabını vermekten kaçınmaktadır. AKP iktidarlarında yıllardır; Devlet koruması altındaki çocukların istismar edildiği, engelli yaşam ve rehabilitasyon merkezlerindeki ihmaller nedeniyle çocukların hayatını kaybettiği, işkence gördüğü, liyakatsiz kadrolar ve denetimsizlik nedeniyle ÇEKEM/ÇEKOM, Çocuk Evleri ve özel kurumlarda çocukların hayatının risk altında olduğu, çocukların erken yaşta ve zorlu evlendirildiği, hatta çocuk yaşta anne olduğu, dünyaya gözünü açan masum bebeklerin 'Yeni Doğan Çeteleri' nedeniyle hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğu, çocukların erken yaşta çalışmaya zorlandığı ve iş cinayetlerinde hayatlarını kaybettiği, deprem bölgesinde kayıp çocukların olduğu, çok sayıda dosya gündeme gelmiş; ancak bu dosyaların önemli bir kısmında etkin soruşturma yürütülmemiş, kamuoyuna tatmin edici bilgi sunulmamış, sorumlular hakkında işlem yapılmamıştır.

"Bakanlığın İBB üzerinden 'çocuk güvenliği' başlığıyla kendini aklamaya çalışması siyaseten de hukuken de inandırıcı değildir"

Düne kadar bu tabloyu açıklamayan bakanlığın bugün İBB üzerinden 'çocuk güvenliği' başlığıyla kendini aklamaya çalışması siyaseten de hukuken de inandırıcı değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, daha konu netlik kazanmadan apar topar açıklama yapması dikkat çekicidir. Adli soruşturma tamamlanmadan yapılan açıklamalar, halkı yanlış yönlendirmektedir. ? Keşke Sayın Bakan bugün sergilediği refleksi; devlet koruması altındaki çocuklar hayatını kaybederken, engelli bakım merkezlerinde ağır ihmaller yaşanırken, istismar dosyaları raflarda bekletilirken, 'Yeni Doğan Çeteleri' bebeklerin canını alırken de gösterseydi."

"Çocukların güvenliği ve üstün yararı, hiçbir siyasi ajandanın malzemesi edilmeyecek kadar temel ve devredilemez bir haktır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenen Nazlıaka, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, çocuk haklarını kirli siyasetinize alet etmeyin! İBB'nin şeffaflığı ve adli süreçlere uyumu ortadayken, bakanlığın kriz siyasetini tercih etmesi çocuklara değil iktidarın iletişim stratejisine hizmet etmektedir. Sorumluluktan kaçmayın, görev alanınızdaki çocukların güvenliğini sağlayın, denetim kapasitenizi güçlendirin ve siyasi algı operasyonlarından vazgeçin! Çocukların güvenliği ve üstün yararı, hiçbir siyasi ajandanın malzemesi edilmeyecek kadar temel ve devredilemez bir haktır.

CHP olarak, ?Çocuk hizmetlerinin yerel yönetimler eliyle güçlendirilmesini, bağımsız ve şeffaf denetimi, çocuk koruma mekanizmalarının siyasi etkiden arındırılmasını savunmaya devam edeceğiz. ve şunun altını bir kere çiziyoruz: Bir çocuğun üstün yararı, iktidarın iletişim stratejisinden daha değerlidir."