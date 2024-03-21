CHP'li Orhan Bayram, Çukurova halkıyla paylaştığı manifesto ile adaylık sürecini değerlendirdi

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Belediye Başkan aday adayı olarak Çukurova halkının karşısına çıkan ve yoğun bir destek toplayan CHP'li Orhan Bayram, aday yapılmaması ardından aldığı kararları bir manifesto halinde partili dostları ve Çukurova halkı ile paylaştı.

CHP'li Orhan Bayram, geride bıraktığı Çukurova Belediye Başkan aday adaylığının ardından bir manifesto yayınladı. Video mesajla aday adaylığı sürecini değerlendiren Orhan Bayram, "Siyaset, kişisel hırsların kariyer ikbaline dönüştüğü politik süreçlerin oportinistçe kullanıldığı ve tüketildiği harcama kalemindeki bir ihanetin anotomisi değildir" ifadeleriyle dikkat çekti.

"PARTİ HİYERARŞİSİNİN MUHTAÇLIĞA DÖNÜŞTÜĞÜ…"

Açıklamasında "Siyaset nedir sorusunu sormadan önce, siyaset ne değildir sorusunu sormak ve cevabını aramak, güzel ülkemizin ivedilikle halletmesi gereken sorunların başında gelir" diyen Bayram, bunun nedenini "Gerçek manada bir ülkede toplumsal ve politik yozlaşmanın bütün ilişkilere sirayet eden arka planını öğrenebilmek, bu sorunla yüzleşebilme cesaretini gösterme kabiliyetinde gizlidir" ifadeleriyle anlattı.

Ünlü fransız düşünürü Michel Foucault'nun "siyasal olan hakikat ile ilgili olandır" sözünü alıntılayan Bayram, "Siyaset, adayların temsil karizmalarını bir endüstriye dönüştürerek, parti mekanizmasındaki hiyerarşinin muhtaçlık ilişkisine dönen bir bağlamı değildir" dedi.

'BEN BU AMORTİSMANI İLİKLERİME KADAR YAŞADIM'

Gençlik yıllarında kendine "tarihin gayesi nedir" ve "siyaset ne derece tarihin gayesine hizmet eder" sorularını çokça sorduğunu ve bu motivasyonla Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olduğunu aktaran Orhan Bayram, "Büyük bir özveriyle çalışarak Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na kadar yükseldim. Bu başkanlık sürecinde kendime dair, siyasete dair, şehrime dair ve ülkeme dair çok şeyler öğrendim. Öğrenmek, her daim insanı yeniler ve geliştirir. Daha sonraki süreçlerde siyaseten yenildim, düştüm, kalktım, mücadele ettim ve en sonunda da partimin örgütlerine güvenerek Çukurova Belediye Başkanlığına Aday Adaylık başvurusunda bulundum… Eğer siyasetin bir amortismanı varsa, aday adaylık sürecimde ben bu amortismanı iliklerime kadar hissettim ve yaşadım. Aslında sorun ne benim şahsım, ne de benim adaylığımdır. Sorunun çok ama çok daha derinlerde olduğunu fark ettim" dedi.

CHP'li Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü :

"İşin aslına bakarsanız yaşananlar kamuoyundan çok da habersiz yaşanmadı. Bazen bir şey en iyi göz önünde gizlenir der Beatriz Colomina. Kısacası yaşadığım siyasi süreçlerin özeti şudur ki: bazı yanlışlar insana değil, insanlığa yapılır. Bundan sonra bana düşen görev, öncelikle aday adaylık sürecimdeki desteklerinden ötürü aileme, akrabalarıma, partililerime, dostlarıma ve hemşehrilerime teşekkür etmek, sonra da susmak değil haykırmak, gitmek değil kalmak, küsmek değil yürümektir."

"FİTİLİNİ ATEŞLEYECEĞİMİZ YENİ SİYASET"

"Bütün sorumluluk bilincim, duyarlılığım ve vicdani mukavemetimle onur ve haysiyet diye derdi olanlara selam ederim" diyen CHP'li Bayram, açıklamasını "Fitilini ateşleyeceğimiz yeni siyasi süreçlerin gereğini bütün gönül dostlarımdan içten ferasetleriyle temenni ederim" sözleriyle bitirdi.

ORHAN BAYRAM KİMDİR?

Orhan Bayram, 4 Aralık 1974 tarihinde Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. 1994 yılında Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümüne başlarken CHP üyesi oldu. Genç bir Cumhuriyet Halk Partili olarak başladığı üniversite hayatına CHP'nin üniversite temsilcisi olarak devam etti. Aynı yaşlarda ticaret hayatına başlayarak iş dünyasına adım attı. 1998 yılında CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı olarak CHP'ye hizmet etmeye devam etti. O dönem yaptığı birçok çalışma ve mücadelenin ardından gerçekleşen CHP Gençlik Kolları kurultayında Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2014 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana-Yüreğir Belediye Başkan Adayıydı. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağını koparmadan iş hayatını da sürdürdü. Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası ölçekli inşaat ve organizasyon şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı. Orhan Bayram İnşaat A.Ş. adıyla kurduğu şirket ile Adana'ya güvenli konutlar ve iş yerleri kazandırdı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları üyelikleri ile kültür, sanat, çevre gibi pek çok sosyal alanda gerçekleştirilen çalışmalara ve etkinliklere katıldı. CHP Adana Kurultay Delegesi olarak sürdürdüğü siyaset hayatında CHP'nin başarısı için mücadele etmeye devam etmektedir.

Orhan Bayram, 2024 Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adana-Çukurova Belediye Başkan Aday Adayı oldu ve başkanlık projeleri büyük dikkat çekti. Çünkü Orhan Bayram Çukuruva'nın bir kültür sanat başkenti olmasını planlamış, halktan büyük destek almıştı.