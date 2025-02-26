CHP'li Özgür Karabat: Partimize ve Genel Başkanımız Özgür Özel'e Yönelecek Her Tehdit, Karşısında Milyonların Çelikleşmiş İradesini Bulacaktır

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(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yarımcısı Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel hakkındaki sözlerine hakkında, "Yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesi veren Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ayar vermek kimsenin haddi de hakkı da değildir! Partimize ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelecek her tehdit, karşısında milyonların çelikleşmiş iradesini bulacaktır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" sözlerine tepki gösterdi. Karabat açıklamasında şunları kaydetti

" Cumhuriyet Halk Partisi, savaş meydanlarında, Kuvayi Milliye ruhuyla kurulan bir partidir! Yedi düvele karşı bağımsızlık mücadelesi veren Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'ye ayar vermek kimsenin haddi de hakkı da değildir! Partimize ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e yönelecek her tehdit, karşısında milyonların çelikleşmiş iradesini bulacaktır! Cumhuriyet Halk Partisi, milletin sözcüsü olmaya ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine sahip çıkmaya devam edecek."