CHP'li Özkan, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na Kayyum Atandığını Duyurdu..."Muhtara da Kayyum Atandı" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Özkan, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na Kayyum Atandığını Duyurdu..."Muhtara da Kayyum Atandı"

İzmir'in Karşıyaka İlçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na kayyum atandığını duyuran CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye bunu da gördü! İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, hakkında hiçbir soruşturma olmamasına rağmen Kaymakam tarafından görevden alındı, yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanı'nı bu keyfi uygulama karşısında göreve çağırıyorum" dedi.

07.12.2024 19:05  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka İlçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na kayyum atandığını duyuran CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye bunu da gördü! İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, hakkında hiçbir soruşturma olmamasına rağmen Kaymakam tarafından görevden alındı, yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanı'nı bu keyfi uygulama karşısında göreve çağırıyorum" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir'in Karşıyaka İlçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na kayyum atandığını duyurdu. Özkan, X hesabından bir video paylaşırken, İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdığı bir de yazılı açıklamada bulundu. Özkan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Muhtara da kayyum atandı. Türkiye bunu da gördü. İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, hakkında hiçbir soruşturma olmamasına rağmen Kaymakam tarafından görevden alındı, yerine kayyum atandı. İçişleri Bakanı'nı bu keyfi uygulama karşısında göreve çağırıyorum."

Özkan, kayyum sürecini anlattığı videoda şunları söyledi:

"Size bir kayyum hikayesi anlatacağım. Bu kayyum hikayesi İzmir'in göbeği Karşıyaka'dan. Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, kaymakamlık kararıyla görevden alındı. Yerine kayyum atandı. "

Özkan, yayınladığı videoda yerine kayyum atanan Özay Dağhan'a da sorular yöneltti. Özkan'ın kayyum sürecinin nasıl geliştiğini sorması üzerine Dağhan şunları söyledi:

"Muhtarlar günü kutlamasında bütün muhtar arkadaşlarımızla beraber kaymakamlık binası önünde bir araya geldik. Tören bittikten sonra Karşıyaka Belediye Başkanımız'ın yanına gidecektik. Servise bindik ve diğer muhtar arkadaşlarımın elinde evrak gördüm. Bir tek bana verilmedi. Kaymakamlığa telefon açtım, kaymakamlıkta çalışan memura neden bana evrak verilmediğini sorduğumda 'Kaymakam Bey size uygun görmedi' dedi.

"'Sen sorunlu ve sorumsuzsun' dedi bana"

Kaymakam Bey'i aradım ve "Kaymakam Bey bütün muhtarlara böyle bir evrak verilmiş, bana neden verilmedi?' diye sordum, 'ben uygun görmedim. Sen sorunlu ve sorumsuzsun' dedi bana. Çok zoruma gitti o laf. Kendisini tekrar aradım açmadı saat gece 23: 45'te tekrar kendisini aradım, o gün Cumaydı. Telefonu tekrar yüzüme kapattı. Sonra kendisine mesaj attım 'Cumhurbaşkanlığı atamasıyla kaymakam olup nasıl bana sorunlu ve sorumsuz dersiniz' diye mesaj gönderdim. Son olarak da 'Allah sizin belanızı versin' yazdım.

"10-14 tane polis ile muhtarlığı sardılar"

Ertesi gün 10-14 polis ile muhtarlığı sardılar, içeride ailem vardı ve içeriye girdiler. Gelen polisler 'mührünü almaya geldik' dediler ve görevden alındım. Yerime benimle beraber yol yürüyen bir arkadaşımı atadılar."

AK Partili Çiftçioğlu: Keşke Kemal Bey'i değil de Tayyip Bey'i paylaşsaydınız kaymakamın gücü yetmezdi sizi almaya

Dağhan konuya ilişkin AK Parti eski İlçe Başkanı ve 2024 seçimlerinde Karşıyaka Belediyesi Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu ile görüştüğünü ve Çiftçioğlu'nun, Dağhan'ın sosyal medya hesabından CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu paylaşmasının sorun olduğunu, eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı paylaşması halinde görevden alınmayacağını söylediğini belirterek şunları kaydetti:

"AK Parti İlçe Başkanı ve 2024 seçimlerinde Karşıyaka Belediyesi Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'nun makamına gittim. Kendisine, 'Başkanım benim başıma bir olay geldi. Siz daha önce bütün seçimlerde muhtarlığımıza gelip çayımı, kahvemi içerdiniz. Benim başıma bu olay geldi neden beni arayıp sormadınız, geçmiş olsun demediniz?' dedim ve kendisi bana, 'Muhtarım diyemedik, diyemeyiz. Çünkü siz Kemal Kılıçdaroğlu'nu paylaştınız' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce mahallemize gelmişti ve sahip çıkmıştı. Kendilerine vefa borcu hissettiğim için kendilerini sayfamda paylaştım. Çiftçioğlu bana, 'Keşke Kemal Bey'i değil de Tayyip Bey'i paylaşsaydınız kaymakamın gücü yetmezdi sizi almaya' dedi.

Dağhan mahkemeye başvurduğunu ve hakkını sonuna kadar arayacağını da belirtti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Mahallesi, İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Milletvekili, Tuncay Özkan, Karşıyaka, Türkiye, Güncel, Kayyum, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Özkan, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na Kayyum Atandığını Duyurdu...'Muhtara da Kayyum Atandı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:09 Şam’daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı
18:22 Şam’da Hafız Esad’ın heykellerini devirmeye başladılar Şam'da Hafız Esad'ın heykellerini devirmeye başladılar
17:54 Muhalifler Şam’a ilerlerken Erdoğan’dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok
16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:14 Esad’ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam’da operasyonları yönetiyor Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor
00:08 Arap aşiretleri harekete geçti PKKYPG’nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
00:04 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat
23:58 ABD’den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar ABD'den Suriye açıklaması: Siyasi süreç çağrısı yaptılar
23:36 1 Ocak’tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Ocak'tan itibaren başlıyor: Elektrik faturalarında yeni dönem!
23:16 Muharrem İnce eski defterleri açtı: Türkiye’nin başına ne çorap örecekler hep birlikte göreceğiz Muharrem İnce eski defterleri açtı: Türkiye'nin başına ne çorap örecekler hep birlikte göreceğiz
22:30 ’Yenidoğan Çetesi’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
22:21 Başkent Şam’a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı Başkent Şam'a ilerleyen muhalif gruplar Rejim askerlerini esir aldı
21:58 ABD kararını verdi: Tiktok’un yasaklanması artık an meselesi ABD kararını verdi: Tiktok'un yasaklanması artık an meselesi
21:48 Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi Bacağı kırılan kedi, hastanenin acil servisine geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 19:33:08. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Özkan, Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı'na Kayyum Atandığını Duyurdu..."Muhtara da Kayyum Atandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.