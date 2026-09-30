CHP\'li Öztrak, T24\'e erişim engelini ifade ve basın özgürlüğüne darbe saydı

CHP'li Öztrak, T24'e erişim engelini ifade ve basın özgürlüğüne darbe saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, T24'ün haber portalı ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi. Öztrak, sosyal medya hesabından engeli ifade ve basın özgürlüğüne darbe, asla kabul edilemez bir demokrasi ayıbı olarak niteledi.
(ANKARA) - CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, T24'ün haber portalı ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.
Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "T24'ün haber portalı ve sosyal medya hesaplarının kapatılması ifade ve basın özgürlüğüne darbedir. Bu asla kabul edilemez bir demokrasi ayıbıdır." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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