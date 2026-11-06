CHP'li Öztrak, tutuklu Milas Belediye Başkanı Topuz'u cezaevinde ziyaret etti - Son Dakika
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CHP'li Öztrak, tutuklu Milas Belediye Başkanı Topuz'u cezaevinde ziyaret etti

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CHP\'li Öztrak, tutuklu Milas Belediye Başkanı Topuz\'u cezaevinde ziyaret etti
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CHP\'li Öztrak, tutuklu Milas Belediye Başkanı Topuz\'u cezaevinde ziyaret etti
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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Burdur'da tutuklu Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u cezaevinde ziyaret etti. Öztrak, seçilmişlerin tutuklanmasını doğru bulmadığını belirterek Topuz'un bir an önce tutukluluk halinden çıkmasını beklediğini söyledi.

Haber: Gökdeniz CAN

(BURDUR) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, tutuklu Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u cezaevinde ziyaret etti. Öztrak, seçilmişlerin tutuklanmasını, tutuklu yargılanmasını doğru bulmadığını belirterek, "Fevzi Bey, 'Toplu iğne kadar herhangi bir şeye bulaşmışlığım yok' diyor ve hesabını da alnı açık şekilde vermeye hazır. Ben kendisinin bir an önce bu tutukluluk halinden çıkarılacağını bekliyorum. Çünkü sonuçta zaten belediyesinde yaşanan bu olayla ilgili olarak savcılığa ihbarı da kendisi yapmış durumda" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'u ziyaret etti. Öztrak, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Baştan beri söylüyoruz. Biz CHP olarak kamu parasını harcayan, kamu parasından tasarruf eden herkesin tabii ki bu parayı nereye harcadığı, ne yaptığı, ne ettiğiyle ilgili gerekli mercilere bunun hesabını vermesinden yanayız. Ama bu yapılırken seçilmiş bir belediye başkanının görevini yerine getiremeyecek şekilde tutuklanmasını da hiçbir şekilde doğru bulmuyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde de zaten ilke olarak seçilmişlerin bu tür hesapları yargıda verirken tutuklanmaları gibi bir uygulama kabul edilemez. Neden kabul edilemez? Tutuklama aslında normalde istisnai bir durumdur ve tutukladığınız zaman tabii kişilik haklarına müdahale etmiş olursunuz. Ama seçilmişi tutukladığınız zaman sadece kişilik haklarına müdahale etmiş olmuyorsunuz. Aynı zamanda onu seçenlerin seçme hakkını da engellemiş oluyorsunuz.

"BİR AN ÖNCE TUTUKLULUK HALİNDEN ÇIKARILACAĞINI BEKLİYORUM"

Bu nedenle biz her zaman hesap veririz. Bize ne sorulursa onun hesabını mahkemede de müfettişlere de veririz. Ama bu işin hesabı verilirken veya mahkemeye çıkarken, savunma yaparken tutuklanmayı hiçbir şekilde doğru bulmayız. Eğer siz bir seçilmişi adli kontrol altında serbest bırakmak yerine kalkıp tutukluyorsanız neden tutukladığınızı delilleriyle ispat etmek zorundasınız. Maalesef Türkiye'de bugün bu yapılmıyor. Hemen tutuklama yoluna gidiliyor ve bu son derece yanlış. Belediye başkanımız son derece rahat, Fevzi Topuz Bey. Zaten yıllardır partimizde, daha önce milletvekilliği yaptı. Şimdi de Milas Belediye Başkanlığı yapıyor. Fevzi Bey, 'Toplu iğne kadar herhangi bir şeye bulaşmışlığım yok' diyor ve hesabını da alnı açık şekilde vermeye hazır. Ben kendisinin bir an önce bu tutukluluk halinden çıkarılacağını bekliyorum. Çünkü sonuçta zaten belediyesinde yaşanan bu olayla ilgili olarak savcılığa ihbarı da kendisi yapmış durumda. Şu anda içeride, mahkemeye hazırlığını yapıyor."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiFevzi TopuzFaik ÖztrakPolitikaBurdurGüncelSon Dakika

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