CHP'li Öztürkmen: "Adalet Bakanlığı Geçen Yılki Mülakatlar Nedeniyle Tam 65 Davada Adaletsizlikten Mahkum Oldu"

21.04.2026 12:08
(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı personelinin "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı" mülakatında 97,5 puanla Türkiye birincisi olan Muhammer Yalçınkaya'nın elendiğini belirterek, "Bu durum Adalet Bakanlığı'nda yeni değil. Adalet personeli yıllardır adına 'mülakat' denilen torpil düzeninin mağduru. Geçen yıl Adalet Bakanlığı'nda yaşanan mülakat mağduriyetlerini gündeme getirmiş, mağdurların hukuk mücadelelerine destek vermiştim. Adalet Bakanlığı geçen yılki mülakatlar nedeniyle tam 65 davada adaletsizlikten mahkum oldu. Mülakat mağdurları davaları kazandı" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'deki basın toplantısında, Adalet Bakanlığı'nın "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı"nda 97,5 puanla Türkiye birincisi olan Muhammer Yalçınkaya'nın  elendiğini açıkladı.

Öztürkmen, Türkiye'de adaleti sağlamakla görevli Adalet Bakanlığı'nın bizzat kendi personeline yaptığı adaletsizliklerle tarihe geçtiğini belirterek "Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yazılı kısmı 30 Kasım 2025 tarihinde 8 ilde yapıldı. Sözlü sınavlar ise 2–27 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Adalet Bakanlığı personelleri görevlerinde yükselmek ve müdür olabilmek için ter döktü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevde yükselmede bin 187 aday, unvan değişikliğinde 266 aday olmak üzere toplam bin 453 adayın başarılı olduğunu duyurdu. Ancak 'başarılı' olanlar arasında şube müdürlüğü sınavında 97,5 puanla Türkiye birincisi olan Muhammer Yalçınkaya yer almadı. Çünkü Yalçınkaya mülakatta başarısız bulunarak elendi. Bu Yalçınkaya için ilk değil. Yalçınkaya 2023 yılında aynı sınavda 94 puanla Türkiye ikincisi olmuş yine mülakatta elendiği için görevde yükselememişti" ifadelerini kullandı.

Sadece şube müdürlüğü sınavına girenler değil; yazıişleri müdürlüğü, şeflik, zabıt katipliği sınavlarında yüksek puan alan yüzlerce Adalet Bakanlığı personelinin de mülakatla elendiğini söyleyen Öztürkmen, "Bu durum Adalet Bakanlığı'nda yeni değil. Adalet personeli yıllardır adına 'mülakat' denilen torpil düzeninin mağduru. Geçen yıl Adalet Bakanlığı'nda yaşanan mülakat mağduriyetlerini gündeme getirmiş, mağdurların hukuk mücadelelerine destek vermiştim. Adalet Bakanlığı geçen yılki mülakatlar nedeniyle tam 65 davada adaletsizlikten mahkum oldu. Mülakat mağdurları davaları kazandı" dedi.

"AKP'den referansı olmayanların ne Adalet Bakanlığı'nda ne de başka bir kamu kurumunda çalışabilme hakkı var"

Öztürkmen, mülakat mağdurlarını haklı bulan mahkeme kararlarında Adalet Bakanlığı'na adeta "adalet dersi" verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararlarında mülakatların hukuksuzluğu şu tespitlerle tescilledi, 'Adayların mülakatta sorulan sorulara verdiği yanıtlar kayıt altına alınmadı. Verilen düşük puanların nedenleri açıklanmadı. Ölçme ve değerlendirme esaslarına uygun objektif ve denetlenebilir bir değerlendirme yapılmadı. Mülakatta uygulanan yöntem hukuka uygunluk denetiminden geçmedi. Mülakatlar, Anayasa'da belirtilen hukuki sınırlar içinde yapılmadı.'"

Mahkeme kararlarına rağmen mülakatlardaki tablonun devam ettiğine dikkat çeken Öztürkmen, "Mahkeme kararlarıyla mülakatları iptal edilen ve yeniden mülakata girme hakkı kazanan adayların tamamı ikinci mülakatta da elendi. İstisnasız tamamı. Yargı haklılığını tescillese ne fayda. Önemli olan referansının kim olduğu, yoksa hukuk ya da haklılık değil. Peki, yüksek puanlı ve liyakatli gençler yerine kimler yükseliyor? Kuşkusuz bunun yanıtı, önceki yıl kameralara yakalanan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın torpil yazışmalarında gizli. AKP'den referansı olmayanların ne Adalet Bakanlığı'nda ne de başka bir kamu kurumunda çalışabilme hakkı var. Bir yolu daha var ya da yandaş sendikadan torpiliniz olacak" diye konuştu.

"Erdoğan seçimi kazandı ancak verdiği sözü tutmadı"

Öztürkmen, Cumhur İttifakı ortağı MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Büro Sen'in Adalet Bakanlığı sınavının ardından yaptığı açıklamanın adeta "torpil düzenin itirafı" niteliğinde olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Türk Büro Sen Adana Şubesi resmi hesabından şu paylaşımı yapmıştı, 'Görevde yükselme mülakat sonuçlarına göre 54 müdür kadrosunu kazanarak müdürlüğe terfi eden arkadaşlarımızdan 43'ü sendikamız yani Türk Büro Sen üyesidir. Bu sonuçlar göstermiştir ki devletimiz nazarında da Türk Büro-Sen'li olmak ayrıcalıktır.' Bir torpil itirafı ancak bu kadar açık ve net yapılabilirdi. Bu yılki mülakat sonuçlarına bakıldığında Adalet Bakanlığı'nda geleneğin değişmediği görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimler öncesi 'Kamuda mülakatı kaldıracağız' sözü vermişti. Seçim kampanyalarında, parti afişlerinde bu vaadi işlemişti. Erdoğan seçimi kazandı ancak verdiği sözü tutmadı. Sadece Adalet Bakanlığı mı? Hemen tüm kamu kurumlarımızda durum aynı. Hakları, emekleri yenilen yüz binlerce mülakat mağduru var. Bu rezaleti bitirmek için tüm mücadeleyi vereceğiz. Kamu kurumlarında torpilli eş, dost, akrabalar değil; liyakatli pırıl pırıl gençler, bu vatanın tertemiz evlatları çalışacak! Türkiye birincisini eleyen mülakat rejimini eninde sonunda bitireceğiz."

Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Hasan Öztürkmen, Milletvekili, Gaziantep, Türkiye, Mahkum, Mahkum, Güncel, Hukuk, Son Dakika

ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti Gerekçesi daha da vahim ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim
İstanbul için peş peş uyarı Kuvvetli geliyor İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!
Görüntü Marmara’dan Deniz turuncu renge büründü Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu
1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır İşte istenen fiyat 1,5 tonluk dev tosun Kurban için hazır! İşte istenen fiyat
Romanya’da Gheorghe Hagi dönemi başladı Romanya'da Gheorghe Hagi dönemi başladı

12:09
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
