CHP'li Öztürkmen: Gökçek'in Sipariş Verdiği Robot Nerede? - Son Dakika
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CHP'li Öztürkmen: Gökçek'in Sipariş Verdiği Robot Nerede?

22.05.2025 17:08  Güncelleme: 18:33
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CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Melih Gökçek'in dönemiyle ilgili Ankapark'ta sipariş edilen 'Melih Gökçek' robotunun nerede olduğunu sordu. Robotun değeri 3.4 milyon lira olarak belirtilirken, sosyal yardımlar için ayrılması gereken bütçenin robotlara harcandığını ifade etti.

(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Ankapark için "Melih Gökçek" robotunun da sipariş edildiğini bildirerek, "Tasarım için Gökçek'in fotoğrafı üzerinden bir şablon da gönderilmiş. Ankapark için alındı ancak hiç kullanılmadı. Bugüne kadar da ortaya çıkmadı. Bugünkü güncel değeri 3 milyon 400 bin lira. Faturası ve fotoğrafları bulunan robotun nerede olduğu bilinmiyor. Melih Gökçek'e soruyorum, faturası kesilen robot nerede?" dedi.

Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "AKP iktidarının, yerel seçimlerde aldığı hezimetin rövanşını, siyasallaşan yargı aracılığıyla almaya, uygulamalarıyla partisinin kamuoyu nezdindeki itibarını gölgelemeye, sosyal belediyecilik yapan CHP'li başkanların itibarını zedelemeye çalıştığını" ifade etti.

"Halbuki AKP'li belediyeler, yolsuzluğun, rantın, talanın zirve yaptığı belediyeler olmuştur. Hırsıza hırsız olduğunu hatırlatmazsan sana ahlak dersi vermeye kalkar" diyen Öztürkmen, Ekrem İmamoğlu'nun, AKP'li başkanların yönettiği dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) yolsuzluk ve usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları araştırması için görevlendirdiği müfettişlerin 45 soruşturması dosyası hazırladığını ancak İçişleri Bakanlığınca bugüne kadar hiçbir işlem yapılmadığını anlattı.

"Sayın Erdoğan, 'Turpun büyüğü' diyor ya, biz de kendilerinin devri iktidarındaki yolsuzluğun büyüğü diyerek bir yolsuzluk iddiasını gündeme getireceğiz" diyen Öztürkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gökçek tarafından 801 milyon dolar harcanıp çürümeye terk edilen Ankapark skandalına detaylıca girmiyorum. Erdoğan'ın diploması gibi kimsenin görmediği Gökçek robotuna değineceğim. Robotun siparişi verilirken, istenen tasarım için Gökçek'in fotoğrafı üzerinden bir şablon da gönderilmiş. Ankapark için alındı ancak hiç kullanılmadı. Bugüne kadar da ortaya çıkmadı. 'Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı'nda Kullanılmak Üzere 9 Kalem Oyuncak Alım İşi' şeklinde faturası kesilen robota Aralık 2014'te KDV hariç 127 bin lira, bugünkü kurla 87 bin 500 dolar ödendiği ortaya çıktı. Bugünkü güncel değeri 3 milyon 400 bin lira. Faturası ve fotoğrafları bulunan robotun şu anda nerede olduğu bilinmiyor. Ankapark deposunda yok? Gören yok, bilen yok. Melih Gökçek'e soruyorum, faturası kesilen robot nerede?"

"Sosyal yardım için kullanılması gereken bütçe robotlar için harcanmış"

ABB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Çocuk Şube Müdürlüğünün, "Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi Yenileme Alanı İçin Oyuncak ve Diğer Malzemelerin Alımı" işiyle 381 oyuncak ve 30 transformers robota 17 milyon 657 bin 546 lira ödendiğini aktaran Öztürkmen "Vatandaşa sosyal yardım için kullanılması gereken bütçe robotlar için harcanmış. İşte AKP'nin soruşturmaya bile gerek görmediği Melih Gökçek'in sosyal belediyeciliği bu." dedi.

Öztürkmen, Ankapark'taki dinazor maketlerine  ödenen rakamın güncel alım kurundan 3 kat daha fazla olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ankapark için alınan dinozorlar bile kayboldu. Robot ve dinozor meraklısı Melih Gökçek'in, Ankapark'a Çin'den alıp getirttiği tespit edilen dinozor sayısı 246 adet. Dinozorlar için 2013'te Çinli firmaya ödenen fiyat 2 milyon 783 bin dolar. Aynı firmadan aynı dinozorlar sipariş verilmek istendiğinde firmanın verdiği teklif, 900 bin dolar civarında, yani 35 milyon lira. Yani Melih Gökçek yönetimi, plastik ve dinozor merakı için 3 kat para ödenmiş.

"Biz, hırsıza hırsız demeye devam edeceğiz"

Melih Gökçek'in öve öve bitiremediği T-Rex'e de ederinden neredeyse 3 kat fazla para verilmiş. 2013'te Çinli firmaya ödenen fiyat 341 bin 758 dolar. Çinli firmada T-Rex'in güncel fiyatı ise 120 bin dolar.

Gökçek ailesinin skandallarını anlatmaya basın toplantımızın süresi yetmez, ömrümüz bile yetmez. Yıllarca kamu kaynaklarını kendi çevresine dağıtarak, belediyeyi adeta bir aile imparatorluğuna çeviren ve Ankara'nın üzerine çöken bu anlayış şimdi çıkmış, utanmazca bir yüzsüzlükle Mansur Yavaş ve yönetimine iftira atıyor. Biz, hırsıza hırsız demeye devam edeceğiz. Hırsıza, hırsız olduğunu unutturmayacağız. Çünkü unutulursa, kendini erdem abidesi sanıyor."

Kaynak: ANKA

Hasan Öztürkmen, Yerel Yönetim, Milletvekili, Melih Gökçek, Gaziantep, Ankapark, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Öztürkmen: Gökçek'in Sipariş Verdiği Robot Nerede? - Son Dakika

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