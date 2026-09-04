CHP\'li Öztürkmen sahte oy pusulasını TBMM Başkanı\'na sordu, Yaptırım yok

(ANKARA) – CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM Genel Kurulu'nda Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının oylaması sırasında yaşanan sahte oy pusulası olayına ilişkin TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesine yanıt verildiğini bildirdi. Öztürkmen, "TBMM Başkanlığı sahte oy kullanan vekillerin kim olduğunu açıklamadığı gibi bunlara hiçbir yaptırım uygulamadığını öğrendik. Biz bu sahtecilerin peşini bırakmayacağız" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM Genel Kurulu'nda 23 Haziran'da Suudi Arabistan ile yapılan enerji anlaşmasının oylaması sırasında verilen sahte oy pusulalarını hatırlatarak konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Oylama sırasında AK Parti sıralarından gönderilen pusulalardan 76 tanesinin sahte olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Öztürkmen, Genel Kurul'da bulunmayan 76 milletvekilinin imzasının taklit edilerek sahte oy kullanılmaya çalışıldığını kaydetti.

Öztürkmen, konuyu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sorarak sahte pusulaların hangi milletvekilleri adına verildiğini, pusulaları kimlerin imzaladığını, yürütülen inceleme ile uygulanan yaptırımları ve Meclis İçtüzüğü kapsamında atılması gereken adımları sorduğunu aktardı.

"BOZDAĞ'IN YANITINDA HİÇBİR YAPTIRIM UYGULANMADIĞINI ÖĞRENDİK"

Önergeye yanıtın TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'dan geldiğini bildiren Öztürkmen, verilen "sözde yanıtın" kendisini şaşırtmadığını ifade etti. Öztürkmen, Bozdağ imzasıyla gelen yanıtta sahte oy kullanan milletvekillerinin kimliğinin açıklanmadığını ve hiçbir yaptırım uygulanmadığının öğrenildiğini bildirdi.

Öztürkmen, Bozdağ'ın yanıtında "18 Haziran 2026 tarihli 104'üncü Birleşim'de yapılan açık oylamada, oylama için verilen süre dolduktan ve elektronik cihaza giriş yapmış olan milletvekillerinin listesi geldikten sonra oylamaya pusula ile katılan milletvekillerinin Genel Kurulda bulunup bulunmadıkları Başkanlık Divanınca tespit edilerek Genel Kurulda hazır bulunmadığı belirlenen milletvekillerinin pusulaları geçersiz sayılmıştır. Söz konusu tespit süreci içinde oturumu yöneten Meclis Başkanvekili tarafından pusula veren milletvekillerinin Genel Kurulu terk etmemesi gerektiği belirtilmiştir. Oylama işlemi neticesinde toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle Birleşim kapatılmıştır. Sonuç olarak oylama işlemi Anayasa, İçtüzük ve yerleşik uygulamalara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir" denildiğini aktardı.

"CELAL ADAN 'BU KAĞIDI GÖNDEREN AHLAKSIZDIR' DEMİŞTİ"

Olayın yaşandığı gün oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın sürece tepki gösterdiğini anımsatan Öztürkmen, Adan'ın "Burada olmadığı halde bu kağıdı gönderen ahlaksızdır, kim getirdiyse o da ahlaksızdır. Ayıp yahu" dediğini kaydetti. Öztürkmen, "Madem bu yaşananlar TBMM Başkanvekilinin ifadesiyle 'ahlaksızlık' ise 'ayıp' ise neden TBMM Başkanı Kurtulmuş bu rezilliği görmezlikten gelmektedir. TBMM Başkanı'nın bir görevi de Gazi Meclis'in saygınlığını korumaktır. Biz bu sahtecilerin peşini bırakmayacağız" dedi.