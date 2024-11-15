CHP'li Pala: İş Gücü Uyum Programı Sorunlu - Son Dakika
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CHP'li Pala: İş Gücü Uyum Programı Sorunlu

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CHP'li Pala, asgari ücretin altında ve sigortasız çalıştırıldığını belirtti, Bakan'a eleştirilerde bulundu.

15.11.2024 15:11
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(TBMM)- CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen, "İş Gücü Uyum Programı'na" istihdam edilenlerin "asgari ücretin altında ve sigortasız" çalıştırıldığını söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de 2025 yılı bütçesi görüşülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın toplantıda milletvekillerinin sorduğu soruya yanıt vermediğini söyledi. Pala, Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı sunuma ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:

"Sayın Bakan konuşması sırasın yabancı iş gücünden daha etkin şekilde yararlanmak kavramına birkaç kez vurgu yaptı. Geniş tanımlı işsizlik 10 milyonu aşmışken bu kadar yabancı iş gücünden daha etkin yararlanmayı niye vurguladı olmalı. Elbette burada emekçi sömürüsü ve yabancı iş gücünün daha ucuza istihdam edilmesi gibi kavramların da mutlaka tartışılması lazım ama Türkiye'de yaşayan, özellikle işsiz yurttaşlar, 10 milyonu aşkın bir işsizlik varken, bütçede buna ilişkin çalışmalar görmek isterken bunun bir kenarda tutulup neredeyse hiç konuşulmaması, bunun yerine ısrarla yabancı iş gücünden yararlanmanın gündeme getirilmesi doğru bir yaklaşım değil.

Bakan'ın sunumu sırasında 'sendikalaşma oranının yüzde 14,8 olduğunu' bunun 'yüksekliğinden' söz etti. Bir ülkede emekçilerin yüzde 15'i kadarı sendikalaşmışsa bu ülkede örgütlü bir mücadelenin varlığından söz etmek mümkün değil. Sayın Bakan'dan sendikalaşmanın önündeki engellerin nasıl kaldırılmasını beklerken sanki iyi bir oranmış gibi  söz edilmesi gerçekten anlaşılır gibi değil."

"Asgari ücretin ortalama ücret biçimine dönüştü"

CHP'nin 2025 yılı asgari ücret talabinin 30 bin TL olduğunu hatırlatan Pala, "Açlık sınırının altında bir asgari ücret kavramı var. Bırakın yoksulluk sınırına yaklaşmayı Türkiye'de emeğiyle geçinenlerin yaklaşık yarısının, asgari ücret ve civarında bir ücret aldığını düşünecek olursak aslında asgari ücretin ortalama ücret biçimine dönüştüğünü söylememiz gerekir" dedi.

"Meslek hastalıkları"

Bakan Işıkhan'ın bütçede meslek hastalıklarından söz etmediğini kaydeden Pala, "Ülkemizde meslek hastalıklarıyla ilgili hem bu hastalıklara tanı konulamaması ve mevzuatta iyileştirme yapılmaması bir tartışma yürütmek bu alanda yeni düzenlemeleri hayata geçirmek gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen, "İş Gücü Uyum Programı'na" ilişkin de görüşlerini açıklayan Pala, "Bu programdan sayın Bakan söz etti ama iki sorunu gündeme getirmedi. Bu programda istihdam edilenler asgari ücretin altında istihdam edilmektedir. İkincisi; bunlar sigortasızdır. Asgari ücret kavramını bizzat Çalışma Bakanlığı'nın ortadan kaldırdığı programın karşımıza getirilmesi kabul edilebilir durum değildir" diye konuştu.

"Söz verilen HPV aşısı geri ödeme kapsamına alınmadı"

Pala, "Sayın Bakan'ın, SGK açığının GSYH oranı 2024 sonunda yüzde 0.39 düzeyine ineceği öngörüsüdür. Bu öngörü gerçekleşirse ülkeler arasında karşılaştırıldığında düşük bir orandır. Bu kadar düşük orana indirme ihtimalimiz varsa, bu durumda emekli maaşlarında neden iyileştirme yapılmadığını mutlaka açıklamaları gerekir. Geçen yıl söz verilen HPV aşısının da geri ödeme kapsamına alınmadığını" dedi.

"TİP 1 diyabet hastası çocuklar

Kanser hastalarının kullanması gereken ilaçların geri ödeme kapsamına alınmasına ilişkin de, hastaların 100 bin TL'yi aşan rakamların kendi ceplerinden ödendiğini söyledi. Kayıhan Pala, "TİP 1 diyabet hastası çocukların tamamının insülin pompasıyla beraber kapsam altına alınması için ihtiyaç durulan paranın yılda 2 milyar TL olduğundan söz ediliyor. SGK tarafından yürütülen çok sayıda soruşturma var. Yalnızca iki soruşturmada müfettişlerin saptadığı kurum zararı 2 milyar TL civarında" ifadesini kullandı.

CHP\'li Pala: İş Gücü Uyum Programı Sorunlu
Kaynak: ANKA

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