CHP Milletvekili Salıcı, Erdoğan\'ın Filistin eleştirilerine yanıt verdi

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ile ilgili kendisine yönelik eleştirileri yanıtlarken dile getirdiği "Hiç kimse ne şahsımın ne de kadromun Filistin meselesindeki tavrını sorgulayacak kapasitede, kalibrede değildir. Bizim hayatımız Filistin mücadelesiyle geçmiştir" sözlerine yanıt verdi. Salıcı, "Kalibrenizi sevsinler. Biz sana 'İsrail ile ilişki kurma' demiyoruz. Siyasi açıdan bölge barışına, ahlaki ve hukuki açıdan ise Filistin Devleti'nin kurulmasına katkı amacıyla İsrail'e ilişki kur. Filistin hakkında ahkam kesmeni dinleyecek değiliz" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM grup toplantısında, Filistin konusunda kendisiyle ilgili eleştirilerle ilgili "Hiç kimse ne şahsımın ne de kadromun Filistin meselesindeki tavrını sorgulayacak kapasitede, kalibrede değildir" şeklindeki sözlerine yanıt verdi. Salıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kalibrenizi sevsinler. Mavi Marmara'da "İnsani yardım için bana mı sordular" diyen sensin. İsrail'le ilişkileri en şahin hükümetle düzelten sensin. Batıdan Filistin Devleti'ni tanımalarını açık açık isteyemeyen sensin. 'One minute' diyerek, 2008'de İsrail Başbakanı seninle görüştükten bir hafta sonra Gazze'nin bombalanması gerçeğini gizlemeye çalışan sensin. 7 Ekim'den sonra ihracatı kısıtlamak için 14 bininci çocuğun ölmesini ve seçim yenilgisini bekleyen sensin."
AHKAM KESMENİ DİNLEYECEK DEĞİLİZ
"Biz sana 'İsrail ile ilişki kurma' demiyoruz. Siyasi açıdan bölge barışına, ahlaki ve hukuki açıdan ise Filistin Devleti'nin kurulmasına katkı amacıyla İsrail'e ilişki kur. Sadece iç politika, halkla ilişkiler, propaganda ya da bazı şirketlerin çıkarları için İsrail'le ilişki kurma. Filistin hakkında ahkam kesmeni dinleyecek değiliz."
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