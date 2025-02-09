CHP'li Sarıbal'dan Zeytinlik İncelemesi

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(ANKARA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçelerinde zeytinliklerde incelemelerde bulundu. Yanlış tarım politikaları sonucu olarak üreticilerin düşük verim ve hastalıklarla mücadele ettiğini vurgulayan Sarıbal, Gaziantep ve çevresinde yağ oranı ve kalite bakımından çok daha uygun olan Nizip ve Kroisos türlerinin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti. Yanlış destekleme politikalarını eleştiren Sarıbal bölgeye uyumlu olmayan türlerin ekilmesinin teşvik edildiğini belirtti.

CHP Bursa Milletvekili Sarıbal yaptığı açıklamada, Güneydoğu Anadolu'da 2000'li yıllarda hükümetin dönüm başına 250 lira destekleme vererek ektirdiği Gemlik zeytininin bölgenin iklim koşullarına uyum sağlayamadığını aktardı. Gaziantep ve çevresinde Nizip ve Kroisos türleri yerine, iklim koşullarına elverişsiz Gemlik zeytininin teşvik edilmesinin bedelini çiftçilerin ödediğini vurgulayan Sarıbal, bölgeye modern tesisler kurulması gerektiğini belirtti.

Sarıbal açıklamasında şunları kaydetti:

"2023-2024 sezonunda Gaziantep'te toplam 9 milyon 224 bin 929 meyve veren, 1 milyon 190 bin 981 meyve vermeyen zeytin ağacı bulunuyor. Ancak iklim koşulları nedeniyle bitki gelişimi olumsuz etkileniyor, düşük sürgün verimi, küçük ve buruşuk meyve oluşumu, hatta ağaç kayıpları yaşanıyor. Çiçeklenme döneminde yaşanan don olayları ve yaz aylarında artan aşırı sıcaklıklar, Gaziantep'te zeytin üretimini ciddi şekilde etkiliyor. Özellikle Gemlik plantasyonlarında Ağaç Sarı Kurdu (Zeuzera pyrina) gibi zararlılarla mücadele eden üreticiler, büyük mağduriyet yaşıyor. Bölgede bu yıl geçen yıla göre daha fazla ürün beklentisi olmasına rağmen, gece düşük sıcaklıklarının meyve tutumuna olumsuz etkisi gözlemlendi. Sulama yapılamayan zeytinliklerde kararma ve buruşmalar görülürken, zeytin sineği, halkalı leke, antraknoz ve vertisilyum solgunluğu hastalıkları üreticiyi zor durumda bırakıyor."

"Bilimden uzak, plansız politikalar yerine akılcı tarım destekleri uygulanmalı"

Zeytinyağı üretiminde bölgenin potansiyelini değerlendirecek modern zeytinyağı çıkarma tesislerinin kurulması gerektiğini kaydeden Sarıbal, şöyle devam etti:

"Gaziantep ve çevresinde yetişmesi gereken Nizip ve Kroisos zeytinleri, dünyanın en kaliteli zeytinleri arasında gösteriliyor. 3 kilo zeytinden 1 litre yağ elde edilebiliyor ve asit oranı oldukça düşük. Sonuç olarak, zeytinyağı üretim kapasitesi düşerken, verim de azaldı. Yanlış ekim politikaları nedeniyle çiftçilerin büyük emekle yetiştirdiği ağaçların birçoğu ya kurudu ya da beklenen verimi sağlayamadı. Sonuç olarak milyonlarca lira boşa harcandı. Tarımsal desteklerin bölgenin ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanması, çiftçinin emeğinin boşa gitmemesi için kritik önem taşıyor. Bilimden uzak, plansız politikalar yerine akılcı tarım destekleri uygulanmalı, Tarım ve Orman Bakanlığı bölgeye en uygun zeytin türlerini desteklemeli."