CHP\'li Sarıbal, Mersin\'de 3 başkanın gözaltına alınmasına kaygıyla tepki verdi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki ilçe belediye başkanının gözaltına alınmasına ilişkin, "Belediye başkanlarımızın gözaltına alınmasını kaygıyla karşılıyoruz. Hukuk devletinde ikili muamele olmaz. Masumiyet karinesi gözetilmeli, tutuksuz yargılama esas alınmalıdır" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iki ilçe belediye başkanının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sarı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer'in gözaltına alınmasını kaygıyla karşılıyoruz. Hukuk devletinde ikili muamele olmaz. Masumiyet karinesi gözetilmeli, tutuksuz yargılama esas alınmalıdır. Herkes aynı hukuki güvencelerden yararlanmalı, uygulanan tedbirler somut gerekçelere dayanmalı ve ölçülü olmalıdır."