CHP'li Semra Dinçer'den İmamoğlu'nun Avukatı Pehlivan'a Tepki

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Dinçer, "Saraydan gelen talimatlarla yapılan bu hukuksuzlukların cezasının ve bedelinin olmayacağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz." dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul'da gözaltına alındı. Pehlivan'ın gözaltına alınması sonrası X hesabından yazılı açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da gözaltına alındı! Ekrem İmamoğlu'nun kendisini savunmasından dahi korkuyorsunuz! Saraydan gelen talimatlarla yapılan bu hukuksuzlukların cezasının ve bedelinin olmayacağını zannediyorsanız yanılıyorsunuz."