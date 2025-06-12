CHP'li Sibel Suiçmez'den Hükümete Sert Eleştiri: Halkın İradesi Gasp Edildi

(TBMM) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne "masa başı mühendislik" yapıldığını belirterek, "Yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde oylar defalarca sayılmış, seçimi masa başında kazanmak isteyen iktidara karşı, halk sandıkta kararını vermiş ve Sayın Hakan Bahçetepe Belediye Başkanımız olarak seçilmiştir. Ancak, iktidar sandığa saygısı olmadığını bir kez daha göstermiş, halkın iradesini gasp etmiştir" dedi.

Sibel Suiçmez, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve tutuklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturmanın açıkça siyasi bir intikam operasyonuna dönüştüğünü vurgulayan Suiçmez, "Bu sürecin hukukla değil, talimatla şekillendiği, yargının bağımsızlığını yitirdiği her geçen gün daha da açık bir hale gelmiştir" dedi.

19 Mart'tan bu yana hukuksuzca tutuklu bulunan eski Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın 5 Haziran'da ailesi ve avukatlarına haber verilmeden Silivri'den Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne sevk edildiğini ve insanlık dışı bir işkenceye maruz bırakıldığını söyleyen Suiçmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atayman, önce 72 gün boyunca hücrede, ardından 5 gün koğuşta tutulmuştur. Sonra ise bir metrekarelik zırhlı bir kabin içerisinde, elleri 7,5 saat boyunca kelepçeli şekilde, sadece tek bir parça ekmekle Afyon'a götürülmüştür. Bilekleri morarmış, kişisel eşyaları bir çöp torbasına konmuş, yerde yatmaya zorlanmıştır. Haftalık görüş hakkı ise haftada bir kez yalnızca 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. Burada bir yargı süreci değil, bir cezalandırma süreci yaşanmaktadır. Masumiyet karinesi ayaklar altına alınmıştır. İpek Elif Atayman'a yapılan işkence, sadece ona karşı değildir, hepimize gözdağıdır. Ama unutulmasın, halkımız korkutulamayacak, susturulamayacak ve sindirilemeyecektir. Adalet, artık bu ülkede iktidarın sopasına dönüşmüş vaziyettir. Mahkemeler, bağımsızlığı değil bağımlılığı simgelemektedir. Suç delille değil, talimatla verilmektedir. Ceza yargı kararıyla değil, siyasi ajandayla dağıtılmaktadır. Bu sadece bir hukuk skandalı değildir. Aynı zamanda uluslararası insan hakları sözleşmelerinin, Anayasa'nın, insan onurunun ve evrensel adalet ilkelerinin açık bir ihlalidir.

"Yaşananlar, Türkiye'de muhalefete yöneltilen bir sindirme planının parçasıdır"

Aynı baskının Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde de yaşandığını belirten Suiçmez, şunları kaydetti:

"Aynı baskı, aynı masa başı mühendislik Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde de yaşanmıştır. Yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde oylar defalarca sayılmış, seçimi masa başında kazanmak isteyen iktidara karşı, halk sandıkta kararını vermiş ve Sayın Hakan Bahçetepe Belediye Başkanımız olarak seçilmiştir. Ancak, iktidar sandığa saygısı olmadığını bir kez daha göstermiş, halkın iradesini gasbetmiştir. Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'nin tutuklanmasıyla yetinilmemiş, Belediye Meclisi'nde yapılan Başkan Vekili seçiminde demokratik irade gasbedilerek AKP'li Eray Karadeniz belediye başkan vekili seçilmiştir.

Abidin Dino yaşasaydı, 'Aymazlığın ve utanmazlığın resmini çizebilir misin?' sorusuna ancak bu fotoğrafla cevap verebilirdi. Bu gördüğünüz fotoğraflar sadece bir koltuk değişimini yansıtmamaktadır; halkın iradesine karşı yapılan sistematik bir darbe girişimini ortaya koymaktadır. Bu yaşananlar Türkiye'de muhalefete yöneltilen bir sindirme planının parçasıdır. Biz bu düzeni kabul etmiyoruz. Biz bu düzene boyun eğmeyeceğiz. Bugün siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan başta Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve tutuklu tüm Belediye Başkanlarımız için, Gençlerimiz ve halkın iradesi için, demokrasi ve hukuk için mücadele etmeye devam edeceğiz. Halkın istediği seçim sandığını getireceğiz."