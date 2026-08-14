CHP\'li Şimşek\'ten Özgür Özel\'e sert eleştiri: Acelen ne?

(BURSA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda YENİ Parti ve Özgür Özel'i eleştirerek, "Kardeşim acelen ne? Kemal Bey'den sonra 600 bin üye yapmışsınız. Halk ve örgüt de sizi istiyor. Mahalle ilçe ve il seçimlerinden sonra kurultay yapacağız. Gidip bir parti kurmanın acelesi, telaşı niye" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Şimşek, burada yaptığı açıklamada, üç aylık süre içinde 75 il başkanı görevlendirdiklerini, 912 ilçe başkanının görevlendirilmesinin sürdüğünü ifade etti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Şimşek, "Bir partinin üyesi grup başkanı olarak arkasında altı ok ve kürsü Cumhuriyet Halk Partisi'ne aitken yeni bir parti kurmanın logosunun ismini tartıştı. Bunu yapanlarda yarınlara nasıl bir miras bırakılacağının takdirini Bursa ve ülke kamuoyuna bırakıyorum" dedi.

Şimşek, CHP'yi "mutlak butlan" kararına götüren sürecin Bursa'da başladığını ifade etti. Sürecin, Nihat Yeşiltaş hakkında yapılan bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle açılan hakaret davasıyla başladığını belirten Şimşek, dosyanın Ankara'ya taşınmasının ardından sürecin siyasi bir boyut kazandığını savundu.

Şimşek, CHP kurultayının iptal sürecinde kendilerinin herhangi bir rolü olmadığını ileri sürdü. Kurultayda divan başkanının salonu terk etmesi ve ikinci tur seçiminin gerekli sürede yapılmaması gibi usulsüzlükler bulunduğunu öne süren Şimşek, "İsteseydik ilk gün kurultayı iptal ettirebilirdik ancak bunu yapmadık" dedi.

"KEMAL BEY'DEN SONRA 600 BİN ÜYE YAPMIŞSINIZ"

Şimşek, şunları kaydetti:

"İki olağanüstü kurultay yaptılar. Sayın Özgür Özel bu kurultayları yaparken ne dedi? 'Kafede kayyum bekliyor'. Aradan zaman geçti. Tedbir kararından sonra o arkadaş da kayyum gelsin diye mahkemeye dava açtı. Ondan sonrasında 'kurultay yapalım' dediler. Kurultay yapamayız hukuki olarak Yargıtay temyizde olduğu için kurultay yapamayız. Temyizden sonra olabilir. Varsayalım kurultaya gittik. Kurultay yapıldığında bir Cumhuriyet Halk Partisi üyesi soruşturma ve dava açsa iki gün sonra yine tedbir kararı verilecek. 38. Kurultayın delegeleriyle gideceğiz. 38. Kurultayın delegeleri sakatlandığı için tedbir kararı gelmiş. Efendim 'gelin iki milyon üyeyle ön seçim yapalım.' Kardeşim acelen ne? Kemal Bey'den sonra 600 bin üye yapmışsınız. Halk ve örgüt de sizi istiyor. Mahalle ilçe ve il seçimlerinden sonra kurultay yapacağız. Gidip bir parti kurmanın acelesi, telaşı niye?"

"PARAYLA KURULTAY SATIN ALINMASAYDI YİNE AYRI BİR PARTİ KURACAKLARDI"

Şimşek, açıklamasının devamında YENİ Parti üyelerini siyasette üst noktalara getiren kişinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Varsayın erken seçim kararı aldılar. Gelip Kemal Bey'e dersiniz ki, 'Yaşananları unutalım, el ele şu listeleri beraber yapalım, bir otobüsün üstüne siz çıkın, bir üstüne de biz çıkalım ve bu 25 yıllık otokratik, baskıcı yürütmeyi, yasamayı, yargıyı yok eden, bu milleti bu fakru zaruret içerisinde yaşatan bu iktidardan kurtulalım.' O da yok. Siz ne istiyorsunuz? 'Biz parti kuracağız'. Bu arkadaşlar 2022 yılından beri bir parti kurmanın yolculuğunu yaşadılar. Parayla kurultay satın alınmasaydı yine ayrı bir parti kuracaklardı. Bölen onlardır, giden onlardır. İki tane güdümlü kanal ve sosyal medya üzerinden bu millete hamasetle husumet yarattılar. Bu örgütü ikiye böldüler.

"TOPLUM PSİKOLOJİSİYLE İSTİFA EDEN ARKADAŞLARIN HEPSİNİN OMUZLARIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR"

Buradan istifa edenlere sesleniyorum. Burası baba ocağı değil. Burası Atatürk'ün ocağı. 86 milyonun hissesi ve hakkı vardır bu ocaktan. Bu parti İçişleri Bakanlığı'na verilen dilekçeyle kurulmadı. Bu partinin kuruluş mürekkebi Gelibolu'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da şehitlerimizin, gazilerimizin kanıdır. Onun için 86 milyona aittir. FETÖ'cülere, Süleymancılara, emperyalistlere, ABD'lilere ait değildir. Bu milletindir. Ayrılıp giden arkadaşlar, Sayın Genel Başkana, il ve ilçe başkanlarımıza, parti yöneticilerine ağza alınmayacak sinkaflı laflar ettilerse gelip bu kapıyı çalmasınlar. Gaza gelip toplum psikolojisiyle istifa eden arkadaşların hepsinin omuzlarımızın üzerinde yeri var. İnsan kendiyle yüzleşmeli. Ben umut ediyorum ki bu yüzleşmeyi arkadaşlarımız yaşayacaklar ve ata ocağına dönecekler."