Sezgin Tanrıkulu: Türkiye'de Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Yok - Son Dakika
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Sezgin Tanrıkulu: Türkiye'de Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Yok

28.06.2026 19:02  Güncelleme: 19:47
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir'deki Aliağa Şakran ve Buca Kırıklar cezaevlerini ziyaret ederek, tutuklu CHP'li siyasetçilerle görüştü. Tanrıkulu, Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olmadığını, hukukun işlemediğini ve vatandaşların adalete inancının kalmadığını söyledi.

(İZMİR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir'deki Aliağa Şakran ve Buca Kırıklar cezaevlerini ziyaret etti. Cezaevlerinde CHP'li il başkanları, belediye başkanları ve tutuklularla görüştüğünü belirten Tanrıkulu, " Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok, hukuk yok. Yurttaşlarımızın yargıya da adalete de inancı kalmamış durumda" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir'deki Aliağa Şakran ve Buca Kırıklar cezaevlerini ziyaret ettiğini belirterek, cezaevlerinde CHP'nin Ankara ve İzmir il başkanları, belediye başkanları ile tutuklularla görüştüğünü bildirdi.

Sezgin Tanrıkulu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün İzmir'de iki ayrı kampüste bulunan yedi cezaevini ziyaret ettim. Aliağa Şakran ve Buca Kırıklar cezaevlerinde; Ankara ve İzmir il başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, dostlarımızı ve hemşehrilerimizi gördüm. Her birinin ayrı soruşturmaları, davaları var."

Artık hukuk konuşmayacağım, yargı konuşmayacağım çünkü Türkiye'de yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok, hukuk yok. Yurttaşlarımızın yargıya da adalete de inancı kalmamış durumda.

Söylemem gereken başka bir şey var. Hukukun yazılı kuralları vardır. Siyasetin de yazılı kuralları vardır. Anayasa vardır, Siyasi Partiler Kanunu vardır, seçim yasaları vardır. Demokratik siyasi rekabet bu kurallara göre yürütülür.

Bunun yanında yazılı olmayan kurallar da vardır. Vicdan vardır, teamül vardır, örf ve adet vardır. Bugün ise yalnızca yazılı kurallar değil; vicdan da, teamül de, örf ve adet de yok sayılıyor. Böylesine ağır, böylesine kötü bir dönemden geçiyoruz.

Cezaevlerinde tek tek hikayeleri dinledikçe, yaşananları gördükçe; vicdana, teamüle, örf ve adete bu denli aykırı uygulamaların başka bir dönemde yaşanmadığını bir kez daha gördüm. Darbe dönemlerinde dahi böylesine ağır örneklerle karşılaşmamıştık. Ne yazık ki bugün bunları yaşıyoruz. Ama herkes bilsin ki bununla başedeceğiz. ya bir yol bulacağız, ya da bir yol açacağız."

Kaynak: ANKA

Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Cumhuriyet Halk Partisi, İnsan Hakları, Milletvekili, Diyarbakır, 3. Sayfa, Politika, Türkiye, Aliağa, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sezgin Tanrıkulu: Türkiye'de Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Yok - Son Dakika

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