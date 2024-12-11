CHP'li Taşkın: 'Belediyelere Çökmek İçin Suç İşleniyor' - Son Dakika
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CHP'li Taşkın: 'Belediyelere Çökmek İçin Suç İşleniyor'

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CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'nde yaptığı konuşmada, iktidarın belediyelere çökme amaçlı suçlar işlediğini öne sürdü. Taşkın, sosyal yardımların artışı nedeniyle kendileri ile uğraştıklarını ifade etti.

11.12.2024 17:50  Güncelleme: 18:09
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Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) - CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Esenyurt'taki Demokrasi Nöbeti'nde yaptığı konuşmada, "Belediyelerimiz zamanında sosyal yardımlar beş katına çıktı. İşte o yüzden bizimle uğraşıyorlar. Milletle kapışan, milli iradeyle zıtlaşan ceberut devlet karşımızda. Devletimiz böyle olmak zorunda değil elbette. Ben bu iktidardan bahsediyorum. Bu şekilde milletle zıtlaşanların yeri tarihin çöp sepeti olmuştur. Gene de öyle olacaktır" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı nöbet sürüyor. Cumhuriyet Meydanı'ndaki bugünkü nöbete CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da katıldı.

"Amaç kimseyi ikna etmek değildir, belediyeye çökmektir"

Burada konuşan Yüksel Taşkın, şunları söyledi:

"Milletle kapışan, milli iradeyle zıtlaşan ceberut devlet karşımızda. Devletimiz böyle olmak zorunda değil elbette. Ben bu iktidardan bahsediyorum. Bu şekilde milletle zıtlaşanların yeri tarihin çöp sepeti olmuştur. Gene de öyle olacaktır. Çünkü ısrarla bu tavırlarına devam ediyorlar, asla geri adım atmıyorlar. Ben Ahmet Özer hocayla meslektaşım. Kendisini 15 yıldır tanırım. Bütün bu saçma sapan iddialara gülüp geçemiyorum çünkü bunlar trajikomik. Gerçekten hiç kimsenin tereddüdü olmasın. Bu soruşturma, bu ithamlar temelden çökmüştür. Çünkü amaç kimseyi ikna etmek değildir, belediyeye çökmektir. Biz bu belediyeye çökmek için neler yapıldığını biliyoruz. Eğer birileri siyasi nüfuzlarını; bazı yargı mensuplarını kullanarak, istismar ederek, yönlendirerek siyasi amaçları için kullanıyorlarsa -ki Esenyurt örneğinde böyle olmuştur- suç işlemektedirler. Bunun hesabı da sorulacaktır. CHP bunun hesabını soracaktır. Açıkça suçtur bu.

"Belediyelerimiz zamanında sosyal yardımlar beş katına çıktı. İşte o yüzden bizimle uğraşıyorlar"

Ben dahil olmak üzere hepimiz kamu görevlisiyiz. Hiçbirimiz siyasi nüfuzumuzu, yargıyı baskı altında tutmak için kullanamayız. Böyle bir hakkımız, gücümüz yok. Mevcut süreçte iddianame hazırlanamıyor. Ellerinde hiçbir şey yok. Biz diyoruz ki bir an önce iddianameyi hazırlayın. Bizim itirazlarımıza verdikleri cevaplar aslında itiraf niteliğinde. Hakim diyor ki, 'Haklısınız ama içeride tutmak durumundayız.' Bu, hukukun üstünlüğü değil, bu üstünlerin hukukudur. Mütevazı olmaya gerek yok. Bizim belediyelerimiz bugüne kadar 653 tane kreş açtı. Bizim belediyelerimiz 76 tane kent lokantası açtı. Bizim belediyelerimiz 70 tane yurt açtı. Bizim belediyelerimiz zamanında sosyal yardımlar beş katına çıktı. İşte o yüzden bizimle uğraşıyorlar."

Çaykara: "CHP'yi terörle ilişkilendirmek, bu ülkenin geleceğine verilmiş en büyük zarardır"

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da kayyum uygulamasını kabul etmediklerini belirterek "Bizler hiç kimsenin suç işleme özgürlüğünün olmadığını düşünenleriz. Bizler suç nerede varsa bunun tam karşısında bulunanlarız. Bizler yolsuzluğu bu topraklardan söküp atacak olanlarız. Mesnetsiz iddiaların tamamının karşısındayız. 43'üncü günün sonunda gizli tanıkla ya da farklı farklı hukuka aykırı uygulamalarla, hala altı boş uygulamalarla CHP'yi ve CHP üyesi olan belediye başkanlarını terörle ilişkilendirmek, bırakın CHP'ye, bu ülkenin geleceğine verilmiş en büyük zarardır. Çünkü biz bu ülkede hangi siyasi partiden olursa olsun bir arada kardeşçe yaşamayı özümseyen kişileriz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Taşkın: 'Belediyelere Çökmek İçin Suç İşleniyor' - Son Dakika

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