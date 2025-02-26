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(ANKARA)- CHP'li Tekin Bingöl, "Ülkenin Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanını tehdit etmeyi kendisine yakıştırıyor. Hani beylik bir söz vardır, 'Demirden korksaydık trene binmezdik' derler. Senin tehditlerin vız gelir tırıs gider." açıklamasında bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'e, "Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" sözlerine tepki gösterdi. Bingöl açıklamasında şunları ifade etti:

"AKP Genel Başkanı Erdoğan, Genel Başkanımız Özgür Özel'i "Ayağını denk al, denk almazsan denk getirmesini biz biliriz" diyerek tehdit ediyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanını tehdit etmeyi kendisine yakıştırıyor. Hani beylik bir söz vardır, 'Demirden korksaydık trene binmezdik' derler. Senin tehditlerin vız gelir tırıs gider. Milletin dertlerine, taleplerine, isyanlarına kulakları sağır olmuş iktidar; sandık korkusu sardıkça kutuplaştırma siyasetinden daha fazla medet umuyor. Korkuları boşa değil. AKP iktidarından yaka silken milyonlar, CHP'nin iktidar yürüyüşüyle kurulacak sandığı bekliyor."