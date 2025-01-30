CHP'li Tezcan: Emekli Aylığı Teklifi Otoriter Yönetimin Göstergei - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'li Tezcan: Emekli Aylığı Teklifi Otoriter Yönetimin Göstergei

Geniş Video İzle

TBMM Genel Kurulu'nda emekli aylıklarının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen teklif görüşmelerinde CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Cumhur ittifakının otoriter yönetim anlayışına eleştirilerde bulundu. Tezcan, Cumhurbaşkanına verilen yetkilerin tehlikelerine dikkat çekti.

30.01.2025 22:49  Güncelleme: 02:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen teklifin görüşmelerinde konuşan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, tek adam yönetimine tepki gösterdi. Tezcan, "Bu teklif Cumhur ittifakı iktidarının nasıl bir Türkiye istediğinin fotoğrafı. Bu zamana kadar uyguladığınız kayyum uygulamasını çok daha geniş bir şekilde rahatça uygulayabilme yetkisidir. Diyorsunuz ki memlekette hangi yetki varsa Cumhurbaşkanına verelim. Yargıçlar Cumhurbaşkanının emrinde olsun, savcılar Cumhurbaşkanının emrinde olsun, belediye başkanları Cumhurbaşkanının emrinde olsun, kamu görevlileri Cumhurbaşkanının emrinde olsun. Bu nasıl bir doymazlık" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda  en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesini düzenleyen 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşmeleri devam ediyor. Teklifin ikinci bölümü üzerine söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Aslında bu teklif Cumhur ittifakı iktidarının nasıl bir Türkiye istediğinin fotoğrafı. Yani bu kanunda sadece şu madde bile Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu'na bütün kamu görevlilerine seçilmiş, atanmış ayrımı yapmadan bütün kamu görevlilerinin görevden el çektirebilme yetkisini veriyor olması bile nasıl bir Türkiye arzu ettiğinizin çok açık göstergesidir. Bu zamana kadar uyguladığınız kayyum uygulamasını çok daha geniş bir şekilde rahatça uygulayabilme yetkisidir. Diyorsunuz ki memlekette hangi yetki varsa Cumhurbaşkanına verelim. Yargıçlar Cumhurbaşkanının emrinde olsun, savcılar Cumhurbaşkanının emrinde olsun, belediye başkanları Cumhurbaşkanının emrinde olsun, kamu görevlileri Cumhurbaşkanının emrinde olsun, milletvekilleri Cumhurbaşkanının emrinde olsun, cümlealem Cumhurbaşkanının emrinde olsun diyorsunuz. Bu nasıl bir yetki hırsı. Bu nasıl bir doymazlık?

"Ağzını açana soruşturma açan savcılarınız var"

Ağzını açana soruşturma açan savcılarınız var. Yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifadesine gideceğiz. Türkiye'de her mazlumun ifadesini almak üzere bir kumpas kurulduğu için mazlumların sesi olmak üzere İstanbul'a gideceğiz. Neymiş suç; terörle mücadele edeni ifşa etmek. Yani çıkıp 'sizin çocuklarınızın da gelecekte teminatı biziz' denmesinden rahatsızsınız. Çünkü toplumun hiçbirisinin ne bugün ne de yarın çocuklarının teminat altında olmasını istemiyorsunuz. Eğer toplumun kendisini güvende hissettiği bir ülke olursa arzu ettiğiniz otoriter düzeni kurma şansınız yok.

Gazetecilier tutuklandılar. Gazetecilik vazifelerini, röportaj yaptıkları için tutuklandılar. Mesele aykırı konuşma olmasın. Bir siyasi partinin Genel Başkanı Ümit Özdağ yolda iddia değişiyor ve tutuklanıyor. Ne yaptığınızın, Türkiye'yi nereye taşıdığınızın farkında mısınız? Bir ajans sahibini sanatçılar diye aldınız, 12 yıl önceki Gezi davasından terörist diyerek tutuklamaya çalışıyorsunuz. Gezi, bu ülkenin son yıllardaki en büyük en saygın direnişidir."

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Bülent Tezcan, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tezcan: Emekli Aylığı Teklifi Otoriter Yönetimin Göstergei - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 02:46:46. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Tezcan: Emekli Aylığı Teklifi Otoriter Yönetimin Göstergei - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.