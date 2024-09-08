CHP\'li Toprak: Türkiye\'de Siyaset ve Ekonomi Sorunları Artıyor

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(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, "Kara para ve kayıt dışı servet sahiplerinin hesap ve vergi vermeden refah içinde yaşadığı Türkiye'de ülkenin gerçek sahipleri, üreten, çalışan, emek veren kesimleri eziliyor. İktidar, Fitch'in not artışıyla övünerek kitlelere üç yıl daha sabır ve şükür tavsiye ediyor. Dipten gelen dalgayla yükselen kitlesel tepkiler karşısında iktidarın erken seçimden kaçması olanaksız görünüyor" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Toprak, yayımladığı haftalık raporunda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin BRICS'e başvurduğu yönündeki haberlere değinen Toprak, şunları kaydetti:

"Türk halkı, iktidarın BRICS'e tam üyelik başvurusunu ABD haber ajansı Bloomberg'den ve Kremlin Sarayı'nın resmi açıklamasından öğrendi. Türkiye'nin ve halkın geleceğini derinden etkileyecek bu yön değişikliği tek kişinin kararıyla alınamaz. Halka sorularak referanduma gidilmelidir. Hepsinden önemlisi Türkiye'nin yönünü ciddi şekilde etkileyebilecek böyle bir adım atılırken, TBMM'nin dışlanması, kamuoyunun ve halkın tercihleri dikkate alınmaksızın oyları yüzde 30'un altına inmiş bir partinin ve toplumsal desteği hızla gerileyen tek kişinin kararıyla BRICS'e üyelik yoluna girilmesi kabul edilemez. Böylesine radikal bir yön değişikliği referandumla halka sorulmalıdır."

" YouTube'da habercilik yapan bağımsız gazetecilerin etkin olması iktidarı panikletmiş görünüyor"

Erdoğan Toprak, YouTube üzerinden haber yayıncılığının denetim ve baskı altına alınmak istendiğini belirterek, "RTÜK Başkanı'nın 5 yıl sonra 'lisans' şartını gündeme getirmesi, iktidarın kontrol edemediği dijital medyaya sansür girişimidir. YouTube'da habercilik yapan bağımsız gazetecilerin etkin olması iktidarı panikletmiş görünüyor. Eleştirel yorumlardan rahatsızlık nedeniyle Instagram'ı kapatan iktidar, e-ticarette

ortaya çıkan milyarlarca liralık kaybın yanında kendi tabanından da çığ gibi yükselen tepkiler sonrası geri adım atmak zorunda kaldı. Şimdi de Youtube'daki haber yayınlarını lisans ve denetim baskısıyla sansürlemeye çalışan RTÜK başkanının girişimi, en başta iktidar yanlısı ya da muhafazakar çizgide yayın yapan YouTuber'ların tepkisine neden olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yargıtay Başkanı'nın 'Yerli ve milli Hukuk' söylemini sahiplenmesi, yüksek yargıdaki siyasallaşmayı işaret etmektedir"

Adli yıl açılış törenine değinen Toprak, "Yargıtay Başkanının 'Yerli ve milli hukuk' söylemini sahiplenmesi, yüksek yargıdaki siyasallaşmayı işaret etmektedir. Bu siyasallaşma İzmir ve Diyarbakır'daki benzer iki olayda yargının verdiği kararlarla açığa çıkmaktadır. Tüm bu tablodaki gerçek; demokrasi, hak ve özgürlüklerden, uygulamadığı Anayasa'dan bile rahatsız olan iktidar ve siyasallaştırdığı yargının 'Yerli-Milli Hukuk' adı altında evrensel hukuktan koparılıp, tek adam otokrasisine uyumlu şekilde tasarlanmış bir 'yeni anayasa gömleğini' Türkiye'ye ve millete giydirmek istemesidir" değerlendirmesinde bulundu.

"Dış politika yanlışlarının faturası Türkiye'ye itibarsızlaşma, güvenilmeme ve dışlanma olarak döndü"

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye'ye ziyareti konusunda Erdoğan Toprak, "Dış politikayı iç politikaya alet etmenin yarattığı itibarsızlaşmanın sonuçları Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin Ankara ziyaretiyle somutlaştı. 2019 yerel seçimlerinde 'Oylar Sisi'ye mi, Binali'ye mi?' diye seçmene seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtemelen önümüzdeki ilk seçimde 'oylar Sisi'ye' demek zorunda kalacaktır. Kişisel tercihlerle yönlendirilen, iç politikaya ve seçim meydanlarında oy malzemesi yapılan dış politika yanlışlarının faturası Türkiye'ye itibarsızlaşma, güvenilmeme ve dışlanma olarak döndü. Ne Suudiler 10 milyar dolar kredi vaadini ne BAE 50 milyar dolarlık yatırım sözünü ne de Katar Emiri 15 milyar dolarlık yatırım ve finansman sözünü tuttu" değerlendirmesini yaptı.

"Bir yanda milyar dolarlar-eurolar uçuşurken çiftçiler traktörleriyle protesto eylemi yapıyor"

4 milyar dolarlık kripto para vurgunu organizatörünün İstanbul'da yakalandığını kaydeden Toprak, "Türkiye, en sorunsuz rüşvet yöntemi olan milyon dolarlık saat ithalinde İsviçre'nin en iyi müşterisi. Bir yanda milyar dolarlar-eurolar uçuşurken çiftçiler traktörleriyle protesto eylemi yapıyor. Türk-İş ve Hak-İş mitinglere hazırlanıyor. Kara para ve kayıt dışı servet sahiplerinin hesap ve vergi vermeden refah içinde yaşadığı Türkiye'de ülkenin gerçek sahipleri, üreten, çalışan, emek veren kesimleri eziliyor. İktidar, Fitch'in not artışıyla övünerek kitlelere üç yıl daha sabır ve şükür tavsiye ediyor. Dipten gelen dalgayla yükselen kitlesel tepkiler karşısında iktidarın erken seçimden kaçması olanaksız görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Büyüme aşağı çekilirken işsizlikte düşüş beklemek akla ve ekonomi bilimine aykırı derin bir çelişkidir"

2025-2027 Orta Vadeli Program'a (OVP) değinen Toprak, bunun, 22 yıldır tutmayan OVP hedeflerine eklenen yeni bir 'aldatma-yanıltma ve temenni' belgesi olduğunu vurguladı. Toprak, "Geçen yılki OVP hedeflerinin tümü değiştirilirken enflasyonda yukarı, büyümede aşağı yönlü revizyona gidildi. Büyüme düşerken işsizlikte azalma öngörmek akıl dışı bir çelişkidir. Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanı olduğu AKP hükümetinin 2011'de açıkladığı '2023 Vizyon Belgesi'nde KBMG'in 2023'te 25 bin dolar olacağı ilan edilmişti. Şimdi 2027'de bile bu hedefe ulaşılamayacağı yeni OVP ile itiraf ediliyor. 2023'te 500 milyar dolar ihracat vaat eden iktidarın yeni OVP'de ihracat hedefi 2027'de 319 milyar dolar. İşsizliğin azalacağı, istihdamın 2,3 milyon kişi artacağına yönelik hedef de yine aldatmacadan ibaret. TÜİK'in son temmuz verisinde istihdam 341 bin azalırken işsiz sayısı 234 bin arttı. Büyüme aşağı çekilirken işsizlikte düşüş beklemek akla ve ekonomi bilimine aykırı derin bir çelişkidir" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye ekonomisi, işsizliğin patlama yaptığı derin bir kriz dönemine doğru hızla yaklaşıyor"

Bu yılın 2'nci çeyreğinde büyüme hızının, sert biçimde düşerek yüzde 2,5'e indiğine işaret eden Toprak, şunları kaydetti:

Türkiye ekonomisinin baş aşağı gittiğini, karanlık bir döneme girildiğini gösteren rakamlar, 3'üncü ve 4'üncü çeyreklerde ekonomik durgunluk, daralma ve eksi büyüme sürecinin işaretini gösteriyor. Ticaret Bakanı'nın her ay ihracatta yeni aylık rekorlar kırmakla övünmesine karşın TÜİK verileri, tam aksine ihracatın yerinde saydığını, 2'nci çeyrekte yüzde 1'e bile ulaşamayan, yüzde 0,4'te kalan bir ihracat büyümesinin sözkonusu olduğunu gösteriyor. Türkiye ekonomisi; yeni yatırımların tümüyle durduğu, talep ve harcamaların bıçak gibi kesildiği, işsizliğin patlama yaptığı derin bir kriz dönemine doğru hızla yaklaşıyor."

"2025 başında maaşlara düşük zam için TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu düşük hesaplamak dışında bir seçeneği kalmıyor"

Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, Toprak, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüzde 38 olarak açıklanan yıl sonu hedefinin tutması için kalan 4 ayda aylık enflasyonun yüzde 1,13 ve altında olması gerektiğini gösterdi. Yıllık yüzde 51,97'ye inen resmi enflasyona karşılık, hayat pahalılığı ve fiyat artışları hız kesmiyor. Ekim ve kasımda elektrik-doğalgazın yanı sıra turfanda kış sebze-meyvelerinin yüksek fiyatla piyasaya girmesiyle, yılın yüzde 40'ın oldukça aşan bir enflasyonla kapanması, OVP ve MB'nin enflasyon hedefinde sapma olması kaçınılmaz görünüyor. Bu durumda 2025 başında maaşlara ve asgari ücrete düşük zam için TÜİK'in aralık ayı enflasyonunu düşük hesaplamak dışında bir seçeneği kalmıyor."

"Yeni OVP ile ülke Tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin tekellere teslim edilmesinin altyapısı hazırlanıyor"

İktidarın tarım ve üreticinin sorunlarına duyarsızlığının, OVP'de tarımı 11 maddede geçiştirilmesiyle açığa çıktığını vurgulayan Erdoğan Toprak, "IMF'nin 'taban fiyata hedef enflasyon oranında zam' şartı OVP'de taahhüt ediliyor. Belediyelerimizin 2019'dan beri uyguladığı kent çeperlerinde tarımsal üretim destekleri, iktidarın reform vaadi olarak OVP'de kopyalanıyor. OVP, iktidarın 22 yıllık tarım politikalarının IMF koşullarıyla üreticiyi iyice dışlayan, üretimden kopuşu hızlandıran yönde ilerleyeceğini gösteriyor. Yeni OVP ile ülke tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinin küresel gıda zincirleri ve tekellere teslim edilmesinin altyapısı hazırlanıyor" görüşünü ifade etti.

"AfD'nin büyük zaferle birinci parti çıkması gerek Almanya'da gerekse Avrupa'da endişe yarattı"

Dış politikaya değinen Toprak, Almanya'nın eski Doğu Almanya sınırındaki iki doğu eyaletindeki seçimlerden aşırı sağcı AfD'nin büyük zaferle birinci parti çıktığına işaret ederek, bu durumun gerek Almanya'da gerekse Avrupa'da endişe yarattığını belirtti. Toprak, "Aşırı sağ eğilimlerdeki yükseliş Almanya seçiminde zirveye çıkarken, popülist sol partideki oy artışı da seçmenlerin radikalleştiğini gösterdi. Seçim yenilgisiyle iyice güç yitiren Başbakan Schölz'ün partisi SPD'nin gerek eyaletlerde gerekse 2025 genel seçiminde CDU ile Büyük Koalisyon kurması Almanya'yı istikrarsızlığa sürükleyecek olası AfD iktidarının önünü kesecek tek siyasi seçenek olarak görülüyor."