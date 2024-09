CHP\'li Torun, Gölköy\'deki Su Sorununu Eleştirdi

Güncel

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, Ordu'nun Gölköy ilçesindeki baraj göleti nedeniyle yaşanan su sorununu eleştirdi. Torun, "Her yağmurda Gölköylü hemşerilerimiz suyu kullanamıyor. Belediyeciliğin en önemli hizmeti sudur çünkü su hayattır. Maalesef Gölköylü hemşerilerimiz 20 yıldır aynı çileyi çekiyorlar" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP İl Başkanı Bülent Akpınar ve yöre halkı ile birlikte yaptığı açıklamada Ordu'nun Gölköy ilçesindeki baraj göleti nedeniyle yaşanan su sorununu tepki gösterdi. Belediye Başkanı Hilmi Güler'e seslenen Torun'un açıklaması şöyle:

"Her yağmurda Gölköylü hemşerilerimiz suyu kullanamıyor. Belediyeciliğin en önemli hizmeti sudur, çünkü su hayattır. Maalesef Gölköylü hemşerilerimiz 20 yıldır aynı çileyi çekiyorlar. Gölet yaptınız, tamamlayamadınız. Her defasında çamurlu su, her defasında beyaz eşyaları arıza yapıyor. Neden yıllardır bitirilemiyor, bitirilemeyecek bir sorun mu? Artık bu mağduriyetten hemşerilerimizi kurtarın, bir an önce yatırımlarınızı tamamlayın. Yıllardır ev kadınlarımız çeşmelerden su taşıyor, parayla su satın alıp çamaşır yıkıyor."