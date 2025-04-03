Çanak anten tamiri için çıktığı çatıdan düşüp öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde Batı Aydın Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanda saat 12.00 sıralarında yürek yakan bir ölüm olayı meydana geldi. Hasan Kandemir (50) çanak anten tamiri için çatıya çıktı.
Kandemir anten tamiri esnasında üzerine bastığı aydınlatma panelinin kırılması ile dengesini kaybederek 12 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Kandemir, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kandemir, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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