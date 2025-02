CHP'li Vekil Hastane Açılışını Sordu

Güncel

(TBMM) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 2016 yılında sözü verilen yeni Bartın Devlet Hastanesi'nin durumuna ilişkin, "8 yıl boyunca müjde veren bir iktidarın sözünü tutmamasını ben buradan Bartınlı hemşehrilerimin vicdanına bırakıyorum. Son kez buradan Bartın halkı adına, Meclis'in kürsüsünden soruyorum, bu hastane ne zaman açılacak" dedi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yeni Bartın Devlet Hastanesi ile ilgili konuştu. AK Partili yöneticilerin Bartın halkına 8 yıl boyunca yalan söylediğini belirten Bankoğlu, şunları söyledi:

"Söz üstüne söz veriliyor ve tabii ki tutulmuyor"

"Bugün sizlerle bir yılan hikayesini paylaşmak istiyorum. Bu hikayenin adı: Yeni Bartın Devlet Hastanesi. Hikaye 2016 yılında Bartın halkına 'yeni hastane' müjdesi verilmesiyle başlıyor. O günlerde ihale tarihi veriliyor, tam bir yıl sonra Aralık 2017'de ihalesi gecikmeli olarak yapılıyor. Hastanenin temeli dualarla 2018'de atılıyor. Tabi o yıl hastane yapılamıyor. 2019 yılında ise Erdoğan, Bartın'da miting yaparken 'Bartınlılar temel sağlık hizmetleri için başka illere gitmek mecburiyetinde kalmasın' diye yine hastane müjdesini veriyor. O dönemin AKP Bartın Milletvekili, şimdinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, her yıl düzenli olarak bu hastanenin müjdesini veriyor. Aradan yıllar geçiyor. Yıl 2019, 2020 oluyor. 2020'de salgın çıkıyor, geliyoruz 2021'e. 2021 bitiyor, 2022'ye giriyoruz. O dönemin AKP milletvekili, şimdinin Adalet Bakanıysa her yıl düzenli olarak bu hastanenin müjdesini vermeye devam ediyor. Aradan yıllar geçiyor, yıl 2019, 2020 oluyor; 2020'de salgın çıkıyor. Geliyoruz 2021'e, 2021 bitiyor, 2022'ye giriyoruz, 2022'de Sayın Tunç '400 yataklı hastanenin yeni yılda hizmete girmesini planlıyoruz' diyor. Halk sabırla ve ümitle bekliyor ama nafile. 2022 de bitiyor, 2023 oluyor, söz üstüne söz veriliyor. ve tabii ki tutulmuyor, çünkü yaparsa AK Parti yapar. Öyle mi değerli arkadaşlar?

"Utanma belasından herhalde bu sene bu hastaneyi açarlar"

Şimdi, müjdeli yalanlar devam ederken artık 2024 yılının sonuna geliyoruz, diyoruz ki, yani utanma belasından herhalde bu sene bu hastaneyi açarlar. 2024 yılı da bitiyor ama 2024 daha hareketli geçiyor çünkü AKP Bartın milletvekili değişiyor, Sayın Aldatmaz, Sayın Tunç'tan müjde verme yarışının bayrağını devralıyor ve müjdeleri vermeye devam ediyor ama tek bir farkla, Sayın Aldatmaz, her yıl değil, her üç ayda bir, daha sonra her ayda müjde vermeye başlıyor. Bu sefer 2024 Mayıs'ında diyor ki: 'Hastaneyi eylülde açıyoruz' Eylül oluyor, 'Hasta kabulüne başlıyoruz' diyor. Kasım ayı geliyor, 'Yeni yıla girmeden hastanemizi hizmete açıyoruz' diyor. Aralık ayı geliyor, işçiler maaşlarını alamıyor ve şirket konkordato ilan ediyor. Aralık bitiyor tabii, geliyoruz 2025'e; bu sefer ocak ayında hemen AKP heyeti koşa koşa tabelasını astıkları hastane arazisine gidip incelemeler yapıyor ve vekil 'Hastanemiz birkaç ay sonra kesin açılacak' diye bir müjde daha veriyor. 2017'den 2025'e geliyoruz. Değerli milletvekilleri, Allah aşkına, yeni Bartın Devlet Hastanesi, bu mudur sizin sağlıkta devriminiz? 2016'da başlıyorsunuz, ilk müjdeyi veriyorsunuz, 2017'ye geliyorsunuz anca ihalesini yapıyorsunuz, 2018'de Sağlık Bakanı temeli atıyor 'Üç yılda bitecek' diyor. Üzerinden üç tane daha üç yıl geçiyor, üç sağlık bakanı değişiyor.

"Erdoğan bile utanıyordur herhalde bu durumdan, hiç utanmıyor musunuz"

2019'da Erdoğan müjde veriyor, 'İnşaatına başladık' diyor. 2022'de '2023'ün ilk altı ayında tamamlanacak' diye Bakan açıklama yapıyor. 2023'e geliyoruz, 'Bakan talimat verdi, yeni yılda açılacak' deniliyor ama Bakan talimat vermese açılmıyor. 2023'e geliyoruz, utanmadan 'Tabelası da yakıştı' diye paylaşım yapıyorsunuz. İnsanlar başka şehirlere hastaneye giderken ambulansta yolda hayatını kaybediyor; aylarca, günlerce hasta randevusu alınamıyor. Bizim makamlarımıza başvuruyorlar, hepimizin makamlarına başvuruyor insanlar. Yıllar geçiyor, 2023'te 'Yılbaşına hazır, Erdoğan açılışa katılacak' diye açıklama yapıyorsunuz. Sayın Erdoğan bile utanıyordur herhalde bu durumdan, hiç utanmıyor musunuz değerli milletvekilleri?

"Bu hastane ne zaman açılacak"

2024'te son aşamaya gelindi, iki aya hazır' 2025 Ocaktayız sayın vekiller. Gülerek buradan bana laf atacağınıza, buradaki müjdeli yalanların kronolojisine bakın. Bu nasıl bir rezillik, utanmıyor musunuz? 2016'dan 2025'e geldik, herhalde sizin matematik konusunda bir sorunuz var, toplama çıkarma yapamıyorsunuz yani. Hastane açacağız diye 8 yıldır müjde veriyorsunuz. Müjdeli yalanlarınızdan Bartınlı hemşehrilerim bıktı. Peki, sekiz yıl aynı müjdeyi vermekten insan biraz olsun utanmaz mı? 8 yıl boyunca müjde veren bir iktidarın sözünü tutmamasını ben buradan Bartınlı hemşerilerimin vicdanına bırakıyorum. Biz de bu hastanenin en kısa sürede açılmasını istiyoruz, bunun için yıllardır bu konuyu dile getiriyoruz, ısrarla takip ediyoruz ve vatandaşımız rahat bir nefes alacak ama aynı zamanda AKP heyeti de her üç ayda bir inşaat alanına gidip inceleme yapmak zorunda kalmayacak, basına poz vermek zorunda kalmayacak. Sayın vekillerin, bakanların itibarı da biraz düzelecek. İnanın, biz sizi de düşünüyoruz. Son kez buradan Bartın halkı adına, Meclis'in kürsüsünden soruyorum, bu hastane ne zaman açılacak?"