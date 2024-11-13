CHP'li Vekiller Esenyurt'ta Kayyum Nöbetine Katıldı - Son Dakika
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CHP'li Vekiller Esenyurt'ta Kayyum Nöbetine Katıldı

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CHP heyeti, Esenyurt Belediyesi önünde süren kayyum nöbetine katılarak, kayyum atamasını eleştirip halkın iradesinin geri verilmesi gerektiğini vurguladı. Vekiller, belediye önündeki polis ablukasına ve halkla belediye arasındaki kopukluğa dikkat çekti.

13.11.2024 13:23  Güncelleme: 13:37
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Haber: Edda SÖNMEZ - Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Esenyurt Belediyesi önündeki kayyum nöbetine katılan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ile Esenyurt Belediye Meclis üyesi Dilek Bayageldi'den oluşan CHP heyetinin Esenyurt Belediyesi'ne girişine izin verildi. Çakırözer, "Bu kayyum darbesi, Ahmet Başkan'a değil sadece, Esenyurt halkının iradesine yapılmış bir darbe. Bir an önce halkın, milletin iradesine yönelik gasba son verilmelidir" açıklamasını yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına karşı CHP'lilerin ilçede başlattığı Demokrasi Nöbeti sürüyor. Esenyurt Belediyesi'ne bugün CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu ile Esenyurt Belediye Meclis üyesi Dilek Bayageldi'nin girişine izin verildi.

Belediyeden çıktıktan sonra Çakırözer ve İncesu, nöbet alanında açıklama yaptı. Belediye önündeki polis ablukasına dikkat çeken Çakırözer, şunları söyledi:

"Belediye ile Esenyurt halkı şu anda kopuk durumda. Bunu görüyorsunuz. O yüzden bir an önce bu ablukanın kalkması gerekiyor. Milletin seçtiği meclis üyelerinin belediyeye rahatlıkla girebilmesi gerekiyor. Esnafımızla sohbet ettik. Onlar da burada kendileri dahi girip çıkmakta zorlanıyor. Müşteriler de bu ablukaya gelmek istemiyor. Bu kayyum darbesi, Ahmet Başkan'a değil sadece, Esenyurt halkının iradesine yapılmış bir darbe. Bir an önce halkın, milletin iradesine yönelik gasba son verilmelidir. Birkaç yıl önce FETÖ kumpaslarından şikayet ediyorduk. Olmayan kanıtlarla insanları gece yarıları, şafak baskınlarıyla tutuklamalar, yıllarca içeride tutmalar... Sonra hepsinin kumpas olduğu ortaya çıktı. Burada da bir büyük kumpas ile karşı karşıyayız. Milletimiz, kayyum eliyle millet iradesinin gasp edilmesine karşıdır. Bunun hiçbir şekilde lamı cimi yoktur. O yüzden bu gasptan, darbeden vazgeçilmesi gerekmektedir. Ahmet Başkan'a yapılan tüm işlemler hukuka aykırıdır. Çok büyük bir hukuksuzluk var ortada."

"Esenyurt halkı bütün olarak cezalandırılıyor"

Özgür Erdem İncesu da "Belediye meclis üyelerimiz, Esenyurt'ta her iki kişiden birinin oy verdiği, 'Bizi temsil etsin' dediği ama kendileri burada, kaldırımda Esenyurt halkının iradesini temsil etmeye çalışıyorlar. Biraz önce geçtik, başka bir ülkeye girmek gibi mücadele harcadık. Burada Esenyurt halkı esnafıyla, meclis üyesiyle, belediye başkanıyla bir bütün olarak cezalandırılıyor. Bir an önce bu kayyum sürecinin tamamlanmasını, Esenyurt halkının iradesinin geri verilmesini şiddetle haykırıyoruz" tepkisini gösterdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Vekiller Esenyurt'ta Kayyum Nöbetine Katıldı - Son Dakika

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