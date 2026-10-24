CHP\'li vekiller Silivri\'de tutuklu 3 belediye başkanını ziyaret etti

(İSTANBUL)- CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile eski Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İzmit Belediye Başkanı Murat Çalık ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i ziyaret etti. Şevkin, "Seçilmiş belediye başkanlarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ile eski Hatay Milletvekili Suzan Şahin, görevlerinden uzaklaştırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti.

Şevkin, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Silivri Cezaevi'nde 3 arkadaşımızı ziyaret ettik.

Adana Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Murat Çalık...

Haksızca, hukuksuzca özgürlüklerinden mahrum bırakılan başkanlarımızın moralleri yüksek, başları dik.

Seçilmiş belediye başkanlarımızı alana kadar mücadelemiz sürecek."