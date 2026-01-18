CHP'li Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Santrali'ne İlişkin Rosatom ile Yapılan Sözleşmeyi Eleştirdi: "Bunun Adı Türkiye'nin Geleceğini Satmaktır"

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin Rusya devlet şirketi Rosatom'la yapılan sözleşmenin belgelerine ulaştıklarını bildirdi. Yeminli mali müşavir raporlarına göre santralin 69 yıllık işletme süresinde Rusya'nın elde edeceği net karın 180 milyar dolar olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, "Bu, güncel kurla yaklaşık 7 trilyon 777 milyar liradır. Bunun adı Türkiye'nin geleceğini satmaktır" dedi.

CHP Samsun İl Başkanlığı Danışma Kurulu toplantısı İlkadım ilçesindeki Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanlığını CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın yaptığı toplantıya çok sayıda partili ile birlikte parti dışından yurttaşlar da katıldı.

"Akkuyu, Türkiye'nin geleceğinin satılmasıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içine sürüklendiği ekonomik krizin tesadüf değil, AKP'nin bilinçli tercihlerinin sonucu olduğunu söyledi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili rakamlar paylaşan Yavuzyılmaz, AKP'nin Rusya devlet şirketi Rosatom'la yaptığı sözleşmelerin belgelerine ulaştıklarını belirtti. Yeminli mali müşavir raporlarına göre santralin 69 yıllık işletme süresinde Rusya'nın elde edeceği net karın 180 milyar dolar olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, "Bu, güncel kurla yaklaşık 7 trilyon 777 milyar liradır. Bunun adı Türkiye'nin geleceğini satmaktır" dedi.

Yavuzyılmaz, Akkuyu üzerinden her yıl Türkiye'den Rusya'ya 3 milyar dolar "kılçıksız net kar" aktarıldığını belirterek, emekli maaşlarının neden artırılamadığının bu tabloyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi. Ayrıca santral alanının yüz yıllığına fiilen yabancı bir ülkeye tahsis edildiğini, bunun aynı zamanda stratejik bir güvenlik sorunu yarattığını dile getirdi.

Garantili soygunun adı: Osman Gazi köprüsü

Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret projelerine de değindi. Osman Gazi Köprüsü'nü örnek gösteren Yavuzyılmaz, Samsun'da yaşayan yurttaşların köprüden geçmese bile bu projeye para ödediğini anlattı. Yavuzyılmaz, 2025 yılında garanti edilen araç geçiş sayısının tutmasına rağmen Hazine'nin şirkete 505 milyon dolar ödeme yaptığını söyledi.

Sözleşmelere göre araç başına verilen geçiş garantisinin ABD enflasyonuna endeksli olarak artırıldığını belirten Yavuzyılmaz, bugün Hazine'nin şirketlere araç başına 56,5 dolar ödediğini, vatandaşın ödediği ücretle aradaki farkın vergilerle kapatıldığını söyledi. Yavuzyılmaz, "Bunun adı garantili soygundur" dedi.

Mehmet Özdağ: "Bu bir faaliyet raporu değil, siyasal yön tespitidir"

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ da konuşmasında, "Bu bir faaliyet sunumu değildir. Samsun örgütünün nerede durduğunu, nereye yürüdüğünü ve bu yürüyüşü hangi siyasal akılla yönettiğini açıkça ortaya koyma toplantısıdır" dedi.

Toplantının, Samsun'da ve Türkiye'de iktidarın nasıl kurulacağını konuşmak için yapıldığını vurgulayan Özdağ, son iki aylık süreçte Samsun örgütünün masa başında değil, sahada yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Özdağ, "17 ilçemizin tamamında ilçe danışma kurullarımızı gerçekleştirdik. Bu ziyaretler birer formalite değildi. Soru setleriyle, verilerle, gerçek temaslarla yapıldı" diye konuştu.

"Samsun masa başından yönetilemez" diyen Özdağ, örgütün ancak sahada, yurttaşla temas ederek yönetilebileceğini söyledi. Emeklilerden sağlık çalışanlarına, basın emekçilerinden adalet arayan yurttaşlara kadar birçok kesimin sesi olduklarını ifade eden Özdağ, "Türkiye sahipsiz değildir. Samsun sahipsiz değildir. Bu bir slogan değil, CHP'nin tarihsel sorumluluğunun bugünkü ifadesidir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin ağır bir ekonomik ve siyasal krizden geçtiğini belirten Özdağ, bu tablonun sorumlusunun AKP iktidarı ve "saray rejimi" olduğunu söyledi. CHP'nin yalnızca eleştiren değil iktidar alternatifi olan bir parti olduğunu vurgulayan Özdağ, Genel Başkan Özgür Özel'in yürüttüğü mücadelenin bu kararlılığın göstergesi olduğunu ifade etti.

Özdağ, konuşmasını "CHP'yi Samsun'da birinci parti yapacağız. Bu bir temenni değil; planlı, örgütlü ve kararlı bir yürüyüştür" dedi.

Nazan Güneysu: "İmamoğlu ve yol arkadaşları hukuksuz şekilde tutuklu"

CHP PM Üyesi Nazan Güneysu da danışma kurullarının CHP'nin demokratik geleneğinin en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Samsun'un 17 ilçesinde danışma kurullarının tamamlandığını belirten Güneysu, bu tablonun örgütün direncini ve kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin ağır bir adaletsizlik sürecinden geçtiğini belirten Güneysu, 15,5 milyon yurttaşın oyuyla Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Ekrem İmamoğlu'nun ve yol arkadaşlarının hukuksuz şekilde tutuklu bulunduğunu ifade etti. Güneysu, İBB iddianamesindeki iddiaların "iftira, yalan ve siyasi" olduğunu söyledi.

Murat Çan: "Artık seçim sathı maillindeyiz"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da konuşmasında, Genel Başkan Özgür Özel'in 19 Mart'tan bu yana yürüttüğü miting ve eylem sürecine dikkat çekti. Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayının dışarıdaymışçasına mücadele verdiğini ifade eden Çan, bu sürecin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

AKP'nin ülkeyi yoksulluk ve umutsuzluk noktasına getirdiğini belirten Çan, memurların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin açlık sınırı altında yaşadığını, gençlerin geleceklerini yurtdışında aramak zorunda bırakıldığını dile getirdi. Artık seçim sürecine girildiğini belirten Çan, il ve ilçe örgütlerinden belediye meclis üyelerine kadar tüm kadroların sahada yurttaşın sorunlarına çözüm üreten bir siyaset yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ile CHP önceki dönem Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu da toplantıda birer konuşma yaptı. Program, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajları okundu. Mesajların okunmasının ardından salonda bulunanlar uzun süre ayakta alkışladı.