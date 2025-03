CHP'li Zeybek: Türkiye'nin Kurtuluşu Erken Seçimdedir

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 2025 yılında yaşananların 102 yıllık cumhuriyet geleneğine uygun olmadığını belirterek, " Türkiye'nin kurtuluşu erken seçimdedir. Türkiye'nin kurtuluşu bir an önce bu iktidardan kurtulmasındadır. Özgürlüğümüzün de geleceğimizin de gençlerimizin de yarınlara umutla bakabilmesinin tek koşulu sandığın bir an önce milletin önüne gelmesindedir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Silivri Cezaevi'nde aralarında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki üst düzey yöneticiler ile tutuklu ilçe belediye başkanlarını ziyaret etti. Zeybek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile de görüşme imkanı bulduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde sağlık durumlarına ilişkin raporların mahkemeye sunulmasıyla kendisinin tahliyesini talep ediyoruz. Adalet Bakanlığı'na çağrım, göz göre göre burada zor koşullarda tutarak olası büyük sıkıntılara yol açıyorsunuz. Derhal işlemleri yürütünüz ve Sayın Mahir Polat'ın cezaevinden uygun tedavi koşullarına ulaşmasını sağlayınız" ifadesini kullandı. Zeybek, şunları kaydetti:

"Temel amaç İmamoğlu'nun adaylığının önünü kesmek"

"Ön seçimde 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayı seçtiğimiz İmamoğlu ile de uzun görüşme fırsatımız oldu. Tüm yurttaşlarımızın bayramını kutladı. Koridorların tamamı Sayın İmamoğlu'nun siyasi yol arkadaşlarından, Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinden ve Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye çapındaki yaygın örgütlenme ağını, yardım ağını yöneten kadrolardan oluşuyor. Bunlar içinde tabi niçin cezaevinde olduğunu anlayamadığınız yöneticilerimiz var. İddianamelerin tamamının içi boş. Bugün çok sayıdaki tutuklu arkadaşımızın iddianamesi üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Gizli tanıkların vermiş olduğu ifadeler, buna dayalı olarak uydurulmuş belgeler ışığında bir iddianame. Temel amacı; Sayın Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının önünü kesmek olduğunu, onun Cumhurbaşkanı adaylığının önünü keserken, diplomasını iptal ederek başlattıkları süreci, milletimizin gönlündeki yerini azaltmak ve onun milletle buluşmasını engellemek için de dört duvar arasında cezaevinde tutuklu bulunmasına dönük bir siyasal sürecin içinden geçiyoruz.

"Ülkeyi yönetenler bu uygulamadan vazgeçmeli"

Maltepe'de toplanan milyonlar Ekrem İmamoğlu'nu seviyor. Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının bir an önce özgürlüğüne kavuşması için sesini daha da gür çıkaracaklar. Ülkeyi yönetenler artık geçmiş yüzyıllara dönük bu uygulamadan vazgeçmeli. Dünyada demokrasiyle yönetilmeyen ülkelere özgü toplum tarafından sevilen siyasetçilerin tutuklanması, onların haksız biçimde cezaevinde bulundurulması, adaylıkların önüne geçilmesi süreçlerinin bir an önce terk edilmesi gerekiyor. 2025 yılı Türkiyesinde yaşadığımız uygulamaların tamamının ne ülkemizin 102 yıllık cumhuriyet geleneğine, ne 150 yıldan fazla parlamento geleneğine uygun olmadığını belirtmek istiyorum.

"Türkiye'nin kurtuluşu sandığın milletin önüne gelmesindedir"

Maltepe Meydanı'nda milyonlar bir an önce sandığın milletin önüne gelmesi gerektiğini ortaya koydu. Genel Başkanımız Özgür Özel'in çağrısıyla dünden itibaren bütün ülkede yüz binlerce gönüllünün katılımıyla imza kampanyasını başlattık. 200 binden fazla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi, her biri en az 100 kişinin imzasını alarak, 28 milyonun üzerindeki insanın bir an önce ülkenin erken seçime gitmesi için iradesini ortaya koyacağı bir süreci başlattık. Türkiye'nin kurtuluşu erken seçimdedir. Türkiye'nin kurtuluşu bir an önce bu iktidardan kurtulmasındadır. Özgürlüğümüzün de geleceğimizin de gençlerimizin de yarınlara umutla bakabilmesinin tek koşulu sandığın bir an önce milletin önüne gelmesindedir."

"Meclis'te çok aktif olacağız"

Zeybek bir soru üzerine, "Hafta sonu Olağanüstü Kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Şu an için ağırlıklı fikir hafta içi bir ilçede, hafta sonu ise bir büyükşehirde miting yapılarak toplumsal hassasiyetin üst düzeyde oluşturulması. CHP'nin bundan sonra Mecliste'de çok aktif olacağını, sivil toplum örgütleri ve sendikalarla birlikte özgürlük ve demokratik düzene ilişkin taleplerimizi daha güçlü biçimde seslenmesi konusunda da bir muhalefet işbirliğinin de daha güçlü ortaya çıkacağı yeni bir döneme başladığımızı belirtmek istiyorum. Bizim bu çalışmaya gitmemizin temel sebebi, Maltepe Meydanı'nda toplanan birbirinden bağımsız milyonlarca insanın varlığı. Türkiye'deki bütün muhalefeti bir arada tutmak ve bu muhalefetin sesini her platformda daha güçlü biçimde ifade etmeyi bir görev olarak bize veriyor" yanıtını verdi.