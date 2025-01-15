CHP Lideri Özel'den Gazze Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Lideri Özel'den Gazze Ateşkesi Açıklaması

CHP Lideri Özel\'den Gazze Ateşkesi Açıklaması

Özel, Gazze'de ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşıladı ve iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

15.01.2025 22:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP lideri Özel, Gazze'de ateşkes sağlanmasından duyduğu memnuniyeti, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla dile getirdi. Özel, "Gazze'deki katliamların son bulması için ulusal ve uluslararası her platformda çağrıda ve diplomatik girişimlerde bulunduk. Ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bir an evvel yürürlüğe girmesini bekliyoruz" dedi.

Filistin'de iki devletli çözüme ulaşmak için adımlar atılması gerektiğini vurgulyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X üzerinden yayınladığı mesajında, Gazze'de sağlanan ateşkesin bir an evvel yürürlüğe girmesini beklediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'deki katliamların son bulması için ulusal ve uluslararası her platformda çağrıda ve diplomatik girişimlerde bulunduk. Ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bir an evvel yürürlüğe girmesini bekliyoruz.

Bununla beraber, Filistin'de taş üstünde taş bırakmayanların, on binlerce insanı, küçücük çocukları katledenlerin, insanları evinden, yerinden edenlerin, umutlarını çalanların hesap vermesi gerekiyor. Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildir. Filistin'de iki devletli çözüme ulaşmak için gereken adımlar da bir an evvel atılmalıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Dış Politika, Özgür Özel, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Lideri Özel'den Gazze Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:42:35. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Lideri Özel'den Gazze Ateşkesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.