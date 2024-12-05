CHP Lideri Özgür Özel, Atatürk'ün Bilecik Mülakatı'nın Yıldönümünü Kutladı

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Haber: Kadir Devir

(BİLECİK) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Özel, "Bilecik Mütabakatı psikolojik üstünlüğün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geçtiği ve artık bütün Türkiye'nin 'Tamam bu iş oluyor. Bak İstanbul Hükümeti bile geldi, Mustafa Kemal'e katıldı' dediği ve bundan sonra Milli Mücadele'nin tek elden tek sesle tek yürek olarak yürütülmeye başlandığı sürecin başlangıç anıdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bilecik Garı'nda Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın 104'üncü yılı nedeniyle düzenlenen programa katıldı. Özel'e, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Bulut, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı eşlik etti. Programa çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve vatandaş katıldı. Özel, burada Bilecik Mülakatı'nı dinledi. Daha sonra açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği gün buradayız. Türkiye'nin dört bir yanından kadın belediye başkanlarımızla, kadın kolları il başkanlarımızla birlikteyiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sevr'in kendisine dayatılmasına, Gazi tarafından da Sevr'in kabul edilmesine ve Anadolu'daki toparlanmanın, Milli Mücadele'nin başlatılmasının ve ilk kez Milli Mücadele'yi sürdürenlerin artık işgalcilere karşı mevziler kazanmasına başlamasıyla birlikte bu direnişi kırmak için, Milli Mücadele'yi durdurmak için, geriletmek için, Sevr'i uygulamak için İstanbul hükümetini aracı kılıp, onları kullanarak Mustafa Kemal Paşa'ya bir dayatma gerçekleştirilmeye çalışıldı ve tam bu noktada gelindi, buluşuldu ve burada Gazi Mustafa Kemal Paşa aslında o gün için bakıldığında sanki bir mülakat içindeydi.

Küçük bir görüşme yaptı gibi görünüyor ama bütün dünyaya dev bir mesaj verdi. O yüzden Bilecik'in önemi bambaşkadır. O günlerin o küçücük kentlerin Milli Mücadeledeki önemi bambaşkadır. Buradan bütün dünyaya 'Sevr diye bir şey yok. Biz milli mücadeleye devam ediyoruz. Sevr'i yırtıp attık ve bu ülkeyi özgürleştirene kadar mücadele edeceğiz. Sonra aslında daha zaman var ona ama Lozan'ı onlara kabul ettireceğini' buradan ilan ediyor. Bunu yaparken de işbirlikçileri önce fikriyle susturuyor, durduruyor. Sonra fiziken hatta bazıları şöyle diyordu, 'Kabul etmezse Mustafa Kemal'i alın İstanbul'a götürün, derdest edin' diye. Bu niyetle burada olanları alıp kendi treniyle Ankara'ya götürüyor ve onları ikna ediyor. Hatta sembolik maaşlara bağlıyor. Onlara Milli Mücadele'yi Ankara'dan desteklediklerine ilişkin açıklamasını kendi kurduğu Anadolu Ajansı'yla bütün Anadolu'ya ve bütün dünyaya duyuruyor.

Bilecik Mütabakatı, psikolojik üstünlüğün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e geçtiği ve artık bütün Türkiye'nin 'Tamam bu iş oluyor. Bak İstanbul Hükümeti bile geldi, Mustafa Kemal'e katıldı' dediği ve bundan sonra Milli Mücadele'nin tek elden tek sesle, tek yürek olarak yürütülmeye başlandığı sürecin başlangıç anıdır. Onun ilan noktasındayız. Buradan Mustafa Kemal Atatürk'ü, hem ülkemizin kurucusu hem partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle, rahmetle anıyoruz. Bütün arkadaşlarına Cumhuriyetin tüm kurucu kadrolarını, tüm kurtarıcılarımızı ve kurucularımızı ve minnetle anıyoruz. İyi ki Bilecik'teyiz. İyi ki Bilecik Mustafa Kemal'in kenti. İyi ki bilecek bir Cumhuriyet kenti olarak var olmaya ve yönetilmeye devam ediyor."