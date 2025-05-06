CHP Liderine Saldırı: Saldırgan Tutuklandı - Son Dakika
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CHP Liderine Saldırı: Saldırgan Tutuklandı

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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu, tutuklanmak üzere adliyeye sevk edildi.

06.05.2025 15:34
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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Tengioğlu, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Jet hızıyla sevk işlemleri gerçekleştirilen saldırgan tutuklandı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için önceki gün Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene katılan Özgür Özel'e saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun emniyetteki işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Gazeteciler, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü önünde beklerken fark ettirilmeden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Tengioğlu, savcıya ifade verdi.

Tengioğlu, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama' suçundan tutuklanması istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Kısa süre sonra hakimlik Tengioğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. CHP liderine yönelik saldırıyla ilgili sevk işlemlerinin jet hızıyla yürütülmesi dikkati çekti.

Kaynak: ANKA

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