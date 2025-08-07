CHP Liderine Saldırı: Tahliye Talebi Reddedildi - Son Dakika
CHP Liderine Saldırı: Tahliye Talebi Reddedildi

07.08.2025 13:41
Selçuk Tengioğlu, Özgür Özel'e saldırı suçlamasıyla 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Tengioğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracığıyla bağlandı. Duruşmada, sanığın avukatı ile müşteki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatı da hazır bulundu.

Sanık Tengioğlu savunmasında, "Yaptığım hareket aptallıkla yapılmış bir hareketti. Pişmanlığını yaşıyorum. Ben sayın genel başkanımızın annesinden de babasından, ailesinden de çok özür dilerim. İnsanlar siyasi hayatlarında zaman zaman böyle şeylerle karşılaşabiliyor. Ben yaptığım şeyden dolayı ailesinden özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Hilal Gemalmazoğlu, müvekkilinin tüm aşamalarda pişmanlığını dile getirdiğini, suçunu inkar etmediğini belirterek, "Orantılılık ilkesi de dikkate alınarak karar verilmesini talep ederiz. Müvekkilim olayı tasarlamamıştır. Tahliyesini talep ederiz." dedi.

Müşteki Özgür Özel'in avukatı Sedat Aslantaş ise "Müvekkilin bizzat mahkemede dinlenmesinin olaya bir katkısı olmayacaktır. Zaten sanık suçu itiraf etmiştir. Her şey açıktır. Müvekkilin mahkemede dinlenmesi kararından geri dönülmesini talep ediyoruz. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilsin. Şikayetimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Tengioğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Katılan avukatının, katılanın beyanının alınmasına ilişkin arar karardan vazgeçilmesine yönelik talebinin müstemir yetkili hakim tarafından değerlendirilmesine karar veren hakim, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 4 Eylül'e erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası tutuklanan Selçuk Tengioğlu (66) hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın 4 Mayıs'ta Taksim'deki bir aparttan saat 08.30 sıralarında ayrıldığı, Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanı'na doğru yürümeye devam ettiği ve AKM'nin önüne geldiği kaydediliyor.

Sanığın burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği aktarılan iddianamede, bu sırada CHP Genel Başkanı Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü ve tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı belirtiliyor.

İddianamede, Tengioğlu'nun, törenin bitmesinin ardından alandan ayrıldığı sırada Özel'in yanına yaklaşıp yüzüne tokat atarak söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği vurgulanıyor.

Tengioğlu'nun terör örgütleriyle veya başka kişilerle irtibatı bulunamadı

İddianamede, olay hakkında yapılan incelemelerde, Tengioğlu'nun herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespit edilemediği belirtiliyor.

Sanığın eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunamadığına yönelik gerekli araştırmaların savcılıkça yapıldığı kaydedilen iddianamede, hesap hareketlerinin ve geçmişe dönük 5 yıllık HTS verilerinin incelendiği aktarılıyor.

İddianamede, sanığın irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm kişilerin ifadelerinin alındığı, yine müşteki Özel'in avukatının dosyaya sunduğu ve araştırılmasını istediği tüm konuların araştırıldığı, Tengioğlu hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde suça iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı dile getiriliyor.

Tengioğlu'nun ifadesinin özetine yer verilen iddianamede, suçlamaları kabul eden sanığın Özel'i gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği vurgulanıyor.

İddianamede, sanık Selçuk Tengioğlu'nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

