CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba Emeklilerle Buluştu

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CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, emekli derneklerinin temsilcileriyle açıklama yaptı. Ağbaba, "Emeklinin sesi duyulmuyor. Emekli sesini sandıkta duyuracak. 'Emekliye uçak biletinde indirim yapacağız' diyorlar. Emekli belediye otobüsüne binemiyor. Bu tamamen emeklinin aklıyla alay etmek" dedi.

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Veli Ağbaba, emekli derneklerinin temsilcileriyle Malatya'da bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

"RAMAZAN'DA BİR KİLO ET 490 LİRA"

Tüm Emekliler Derneği temsilcisi, "Açız. Gerçek bu. Başka bir şey diyemeyiz. Bundan 3-4 sene önce söyledim benzin kuyruğundaydım. Benzinin litresi o zaman cüzi bir miktardaydı. O zaman 'En iyi günlerimiz bunlar' dedim. Bugün bir benzin 44 Lira olmuş. Mazot 44 Lira olmuş. Ne alacağız, içeceğiz, yiyeceğiz belli değil. Malatya'da ev kirası 15 bin lira. Buyur geçin. Hangi baba yiğit varsa gelsin geçinsin. Bir ayakkabı bin 500 lira. Bir file ile markete gidiyoruz 7-8 bin lira. Dün bir kilo et aldım 490 lira. Ramazan'da bir kilo et 490 lira. 10 bin lira emekli maaşıyla nasıl alacaksın" dedi.

"İNSANCA YAŞAM KOŞULLARI ORTADAN KALKTI"

Veli Ağbaba ise şöyle konuştu:

"Emekli hem aç hem de beslenemiyor, giyinemiyor. Hala 10 bin lira ile emekli geçinsin deniyor. Emekliye bir müjde verdiler, dediler ki '8 ila 12 bin lira arasında promosyon vereceğiz'. Sanki aylık 8 bin lira verecekmiş gibi bir müjde. Halbuki aylık 222 TL'ye denk geliyor üç yıllık bir promosyon. Birçok emekli zaten promosyon almıştı. Tekrar promosyon almaları mümkün değil. Emeklilerin insanca yaşam koşulları ortadan kalkmış durumda.

"EMEKLİ ZATEN PROMOSYON ALMIŞ, BU DALGA GEÇMEK"

Bir emekli kahveye gidemiyor, çay içmeye gidemiyor. Emekli 7 bin 500 lira alırken daha rahattı. Alım gücü daha yüksekti. Emekli 7 bin 500 lira ile 28 kilo et alabilirken, bugün 21 kilo et alabiliyor.

Emekli 104 kilo tavuk alabilirken, bugün 64 kilo tavuk alabiliyor. Emekli maaşını tavuğa göre hesaplasan 16 bin lira domatese göre hesaplasan 19 bin lira alması lazım. Emeklinin neredeyse yüzde biri promosyonunu devlet bankalarından alıyor. Zaten emekli promosyon almış. Bu büyük bir dalga geçmek."

"EMEKLİ OTOBÜSE BİNEMİYOR"

Geldiğimiz zaman ilk işimiz emekli kıraathaneleri açmak olacak. Emekliler kahveye gidemiyor. Halk kart yapacağız. Bu kartı emeklilerimize vereceğiz. Yaşlı bakımında yardımcı olacağız. İhtiyacı olan bakıma muhtaç insanlarımızın evinin bakımını yapacağız. Emeklinin 15 bin lira ile yaşaması mümkün değil. Emeklinin sesi duyulmuyor. Emekli sesini sandıkta duyuracak. 'Emekliye uçak biletinde indirim yapacağız' diyorlar. Emekli belediye otobüsüne binemiyor. Bu tamamen emeklinin aklıyla alay etmek."

"EMEKLİLERİ ALDATIYORLAR"

Bir başka emekli derneği temsilcisi ise "En büyük aldatmaca seyyanen zam. Kök maaş yerinde kalırken, seyyanen zam ile aldatmaca yapılıyor. Promosyon olayı da aldatmaca ve kandırmaca. Emekliler bunun gereğini yapacaktır. Sokak bunu gösteriyor. Artışları, rakamları göstererek aldatmaca yapıyorlar. Maaş artışı diye bir olay yok. Enflasyon yüzde 150'lere varmışken, yüzde 50 zam diye göstererek aldatıyorlar. Emekliler bunun farkına varmıştır. Bize '10 bin lira ile geçinin' diyenler, 10 bin lirayla üç gün geçinsinler sadece. Meclis'tekiler üç gün geçinebilecek mi acaba" diye konuştu.