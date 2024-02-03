CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ferdi Zeyrek, Belediye Yönetiminde Değişim İstiyor

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CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ferdi Zeyrek, Manisa'daki aday tanıtım toplantısında; "Biz sadece kendini ve çevresine sağladığı rant dışında başka bir şey düşünmeyen bir belediye başkanını değiştirmek için gelmiyoruz. Belediye yönetimindeki anlayışı değiştirmek için de geliyoruz. Halktan kopuk, halkının sorunlarını bilmeyen, kendinden başkasını düşünmeyen başkan yerine halkın parasını halkı için harcamaya, dertlere derman olmaya geliyoruz. Manisa hepimizin, güçlü Manisa'yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Atatürk Kapalı Salonu'nda yapılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Özalper, şöyle konuştu:

"BELEDİYEMİZ YAŞADIĞIMIZ KISITLAMALARA BOYUN EĞMEDİ, HALKIMIZA HİZMET ETMEKTEN ASLA VAZGEÇMEDİ"

"Manisa'nın tarihini değiştireceğimiz böyle bir günde sizlerle birlikte bu yola çıkmaktan çok mutluyum. Bizler, 100'üncü yaşına girmiş bir Cumhuriyet'in evlatları, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün neferleriyiz. 100 yıl önce nasıl gerici zihniyete boyun eğmediysek bugün de boyun eğmeyeceğiz. Çünkü biz bu ülkeye demokrasiyi, bağımsızlığı getiren partiyiz. Çünkü biz bu ülkeye sosyal devlet anlayışıyla birlikte sosyal belediyeciliği getiren en güçlü partiyiz. Sosyal belediyecilik halka hizmet, doğaya hizmet, sorunları çözmek, birlikte büyümek ve geliştirmektir. Zor değildir, aksine, hakkınızdır, hakkımızdır.

Son 21 yıl, AKP iktidarının tüm baskılarına rağmen CHP'li belediyelerimizin başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok kentimize yaptığı hizmetler herkes tarafından biliniyor. 2019 yılında yerel seçimlerden sonra kazandığımız Turgutlu'da, Alaşehir'de, Akhisar ve Saruhanlı'da halkımız için yaptığımız hizmetler ortada. Halkçı ve sosyal belediyecilik nasıl yapılır, herkese gösterdik. Ne halkımızdan kopuk yaşadık ne de halkımızın taleplerine, sorunlarına kulak tıkadık. Belediyemiz yaşadığımız kısıtlamalara ve engellemelere boyun eğmedi, halkımıza hizmet etmekten asla vazgeçmedi.

"MANİSA'YI HALKÇI BELEDİYECİLİKLE BULUŞTURACAĞIZ"

Rantın ve peşkeşin karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Kimi zaman hukuksal mücadelemizi kimi zamansa meydanlarda mücadelemizi verdik ve CHP olarak vermeye devam edeceğiz. Manisa'ya, Manisalılara hizmet, halkın ihtiyaçlarını çözmek, yoksula, bakıma muhtaç olana, yaşlıya, öğrenciye, çocuklara gereken desteği sağlamak, deprem gerçeğini görmek ve ona uygun hareket etmek gerekiyor. Tarımın bu topraklardaki değerini yeniden yükseltmek gerekiyor. Bunlar Manisa için çok alıcı noktalar.

Manisa'ya CHP gerekiyor, yeni bir başkan gerekiyor, güçlü bir Manisa'yı hep birlikte yaratacağız.

Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in önderliğinde başta Manisa olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında kardeşlik, sevgi, birlik ve beraberlik tohumları ekeceğiz. Birbirimizden değerli belediye başkan adaylarımızla birlikte Manisa'yı halkçı belediyecilikle buluşturacağız."

FERDİ ZEYREK: MANİSAM VARLIK İÇİNDE YOKLUK ÇEKEN BİR İL

Özalper'den sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu. Özel'in ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ferdi Zeyrek, şunları kaydetti:

"Manisa'da doğmuş, bu topraklarda büyümüş, eğitimini almış, yine bu topraklarda alın teri dökmüş, ekmeğini kazanmış bir kardeşinizim. Manisamın dağına, ovasına, suyuna sevdalanmış, bu sevdayla Manisa'yı Manisa yapan değerleri yaşatmaya çalışan sizlerden biriyim. Tam da bu nedenle 'Yeni başkan güçlü Manisa' sloganıyla çıktığımız yolda Manisa'nın ferdi olarak hep birlikteyiz. Memleketi için kaygı duyan, dertlenen, hemşerilerinin acısını kendi acısı gibi hisseden sizden biri, aslında hepinizin sesiyim. Elini taşın altına koymaktan çekinmeyen, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda Manisa'nın hak ettiği değeri yaşaması için çalışmaktan asla vazgeçmeyecek Cumhuriyet evladıyım.

Allah nasip ederse 58 gün sonra Manisa'ya hak ettiği hizmeti verecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. Manisa varlık içinde yokluk çeken bir il. Manisa'da tarım var ama üretime destek yok. Manisa'da iş gücü var ama istihdam üreten yok. Manisa'da tarih var, doğa var, kültür var ama turizm yok. Manisa'da genç var, kadın var, işgücünde erkek var ama bunları yönlendirebilecek yönetim anlayışı yok.

"MANİSA'DA TÜRKİYE'NİN EN PAHALI SUYU VAR"

Manisa'da Türkiye'nin en pahalı suyu var. Manisa'da Türkiye'nin en sorunlu ulaşımı var. Manisa'da Türkiye'nin en sıkıntılı altyapısı var. Manisa'da Türkiye'nin en kirli havası var. Manisa'da yoksulluk var, yolsuzluk var. Yorgun, yılgın, halkından uzaklaşmış bir belediye ve kendi rantı dışında hiçbir şey düşünmeyen bir belediye başkanı var.

Genel Başkanımız sayın Özgür Özel 'değişim' diyerek bir yola çıktı ve partimizde başarılı oldu. Değişim sadece parti içinde bir değişim değil, değişim kentlerimizde olacak. Kentlerimizin yönetim şeklinde ve yaklaşımımızda da yaşanacak. Biz sadece kendini ve çevresine sağladığı rant dışında başka bir şey düşünmeyen bir belediye başkanını değiştirmek için gelmiyoruz. Belediye yönetimindeki anlayışı değiştirmek için de geliyoruz. Halktan kopuk, halkının sorunlarını bilmeyen, kendinden başkasını düşünmeyen başkan yerine halkın parasını halkı için harcamaya, dertlere derman olmaya geliyoruz. Manisa hepimizin, güçlü Manisa'yı hep birlikte inşa edeceğiz.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ RANT İÇİN DEĞİL HALK İÇİN UYGULAYACAĞIZ"

Kentiyle uyumu, insanlarıyla barışık yönetim anlayışıyla çalışacağız. Depreme, doğal afetlere dirençli bir Manisa inşa edeceğiz. Altyapıyı sorun olmaktan çıkartacak, projeli bir yenilenme yapacağız. Bir mimar olarak kentsel dönüşümü rant için değil halk için uygulayacağız. Caddeleri geniş, sokakları temiz, aydınlık bir Manisa oluşturacağız. İlçelere, mahallelere verdikleri oyların rengine göre değil, ihtiyacına göre hizmet götüreceğiz."