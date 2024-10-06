CHP Marmara Bölgesi Il Başkanları Bozüyük\'te Buluştu

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Marmara Bölgesi il başkanlarını ağırladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi, Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli, Yalova İl Başkanı İsmail Erdem Doğancı'nı ziyaret etti. Ziyarette ayrıca CHP Bozüyük İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, İlçe Yönetim Kurul Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyesi Naci Öney'de hazır bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu, misafirleri ile tek tek görüşerek sohbet etti, fikir alışverişinde bulundu.

Misafirlerini ilçe merkezinde karşılayan Başkan Bakkalcıoğlu, onlarla birlikte "BOZTRAM"a binerek şehir turu yaptı. Bakkalcıoğlu, burada misafirlerine BOZTRAM hakkında bilgi vererek, onların sorularını yanıtladı. Programın devamında Bakkalcıoğlu, il başkanları ve beraberindekilerle birlikte Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi'ni ziyaret etti. Anı Evi ziyaretinin sonunda Marmara Bölgesi il başkanları, Bakkalcıoğlu'na misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek ilçeden ayrıldı.