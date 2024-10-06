CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Sonuçlandı - Son Dakika
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CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Sonuçlandı

CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Sonuçlandı

Bilecik'te düzenlenen toplantıda yayımlanan ortak bildiride, CHP'nin demokrasi geleneği ve baskılara karşı duruşu vurgulandı. Partinin birlikteliği ve belediye başkanlarının önemine dikkat çekildi.

06.10.2024 13:36  Güncelleme: 13:37
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(İSTANBUL)- Bilecik'te düzenlenen CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı sona erdi. Açıklanan ortak bildiride, "Herkes tarafından bilinsin ki, tüm belediye başkanlarımız örgütlerimizin göz bebeğidir. Hiçbir kurgulanmış dava ya da komplo ve kumpas partimizin iktidar yürüyüşünü durduramayacaktır" denildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, başkanlığında Bilecik'te CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantısı düzenlendi. Toplantıya, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile Marmara Bölgesi CHP il başkanları katıldı.

Ortak bildiri yayımlandı

Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandı. Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve koruyucusu Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kurulduğumuz ilk günden bugünlere, yüz yılı aşkın süre boyunca, türlü engellerle baş ederek; kurumsallaşmış köklü bir demokrasi geleneği ortaya koyduk.

"Baskı ve yıldırma girişimlerine ilk defa karşı karşıya kalmıyoruz"

Maruz kaldığımız baskı ve yıldırma girişimleri, tarihimiz açısından ilk defa karşı karşıya kaldığımız bir durum değildir. Türkiye siyasi tarihinin her döneminde baskılara rağmen; ülkemizi daha ileri noktaya taşıma vazifemizin farkında olarak, güçlü mirasımızın ışığında ilerlemekten bir an olsun geri durmadık.

"Partimizi yıpratmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz"

Bugün de yargıyı bir sopa olarak kullanarak siyaseti dizayn etmek isteyenlere, türlü iftira ve karalamalarla partimizi yıpratmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz.

"Birlikteliğimizi hiçbir güç bozamayacaktır"

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde, partimizin tüm bileşenleri ve üyeleriyle birlikteliğimizi hiçbir güç, hiçbir şekilde yalan, iftira ve riya ile bozamayacaktır. Bizler buna müsaade etmeyeceğimizi açıkça bildiriyoruz. Herkes tarafından bilinsin ki, tüm belediye başkanlarımız örgütlerimizin göz bebeğidir. Hiçbir kurgulanmış dava ya da komplo ve kumpas partimizin iktidar yürüyüşünü durduramayacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Toplantısı Sonuçlandı - Son Dakika
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