Vahap Seçer'den kurultay çağrısı: 'Bir arada kalacağız'

27.05.2026 10:48  Güncelleme: 11:13
CHP Mersin İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programında konuşan Vahap Seçer, partinin seçilmiş genel başkanının Özgür Özel olduğunu vurgulayarak, kurultayın karar vermesi gerektiğini söyledi. Ayrıca CHP'ye yönelik saldırılara karşı birlik mesajı verdi.

(MERSİN) - Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Bu partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Bir başkası kurultayda karşısına çıkar, daha iyi şeyler söyler, bu partinin tabanına umut olur, delege, partili; 'Ben bunu takdir ediyorum. Bu daha iyi yapacak gibi' der... Zaten Sayın Özgür Özel'in talebi de bir an önce kurultayın yapılması değil mi? Bizim, hepimizin talebi bu. Kurultay karar versin" dedi.

CHP Mersin İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. CHP İl Başkanlığı'ndaki programa CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış, Talat Dinçer; CHP Parti Meclisi üyeleri Ozan Varal, Emre Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz, ilçe başkanları, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Vahap Seçer programda yaptığı konuşmada, mutlak butlan kararının ardından hızlı hareket etmemek gerektiğini, siyaseti dikkatli bir şekilde analiz edip yol haritası oluşturmanın daha iyi olacağını ifade etti. Hedefin sadece CHP olmadığını vurgulayan Seçer, "Ya üzerimize oynanan oyunların farkında olmayacağız, gaflet ve delalet içerisinde olacağız, partimizin parçalanmasını izleyeceğiz ya da bize yakışan, atalarımızdan aldığımız deneyimle CHP'yi diri ve iri tutacağız, CHP'ye yönelik bu saldırıları bertaraf edeceğiz" diye konuştu.

CHP'ye yönelik saldırıların hukuki bir zeminde görülemeyeceğinin altını çizen Seçer, 2023 Kasım Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'i genel başkan olarak seçtiklerini belirterek, iradeye sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

1994 SEÇİMLERİ

Tarihsel süreçte parti içinde rekabet yaşandığına işaret eden Seçer, iktidara karşı birleşmenin önemine dikkati çekti ve 1994 seçimlerinde kaybedilen illeri hatırlattı. Seçer, CHP'nin 1994'te kaybettiği birçok belediyeyi 2019'da bir arada oldukları ve iyi işler yaptıkları için kazandıklarını söyledi. Seçer, "2024 seçimlerinde de birleşe birleşe kazandık. Ayrışa ayrışa kazanılacağını kim görmüş? Kızgın olabiliriz ama birbirimizi koruyacağız. 1 oy almak, bir değerli siyasetçi yetiştirebilmek için ne emekler, ne alın terleri döküyoruz. Bizim bünyemizden, o çınar ağacından bir yaprağı dahi kimsenin koparmasına tahammül edemeyiz" dedi.

KURULTAY ÇAĞRISI

Mutlak butlan kararının ardından yaşananlara değinen Seçer, şunları söyledi:

"Hakkın ve adaletin yanındayız. Ben seçilmiş insana saygı duyarım. Bu partinin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'dir. Bir başkası kurultayda karşısına çıkar, daha iyi şeyler söyler, bu partinin tabanına umut olur, delege, partili; 'Ben bunu takdir ediyorum, bu daha iyi yapacak gibi' der... Zaten Sayın Özgür Özel'in talebi de bir an önce kurultayın yapılması değil mi? Bizim, hepimizin talebi bu. Kurultay karar versin."

Acaba hukuki engeller çıkartırlar mı? Şimdi bu butlanı getiren akıl, bu hukuk düzeni acaba CHP'nin kurultay kararını nasıl karşılar? O bir soru işareti olarak burada kalsın. Ama en azından bu çabalar gösterilmeli. Hani güzel bir söz var; 'Ya bir yol yapacağız ya bir yol açacağız.' Bunun emeğini ve gayretini hep beraber verelim."

"TOMA'LARLA, BİBER GAZIYLA SALDIRMAK OLACAK ŞEY Mİ"

Seçer, yaşanan sürecin CHP'ye yakışmayacak görüntüler oluşturduğunu vurgulayarak, "Nasıl CHP kurulduğunda genel merkezi yoktu ve çalışmalarını ilk Meclis'teki bir odadan sürdürdü; biz de gideriz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, oradaki bir odadan çalışmalarımızı sürdürürüz. CHP'ye bu şekilde levyeyle, balyozla, çekiçle, TOMA'larla, biber gazlarıyla saldırmak olacak şey mi, hangi demokrasilerde görülmüş? Geçmişten geleceğe belki de demokrasi tarihinde böyle bir gün yaşanmayacak. Bu ayıbı ülkesine kimse yaşatmaz" diye konuştu.

"HALK AK PARTİ'YE TEPKİLİ"

CHP'li belediyelerin yoğun baskılara rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü ve halkın desteğini koruduğunu belirten Seçer, "İktidar ne yaparsa yapsın halkın güvenini kazanamıyor. Halkın muazzam bir tepkisi var. AK Parti iktidarları döneminde AK Partili bürokratların, milletvekillerinin, bakanların yolsuzluk üzerine tartışmalarının üstü örtülüyor. Varsa yoksa CHP'li belediyeler üzerinden bu tartışma açılıyor. Biz iktidar olacağız; bunu inanarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'ye sahip çıkacaklarının altını çizen Seçer, "Oyunlara gelmeyeceğiz. Bu süreci hep beraber aşacağız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanınız olarak, beni emeklerinizle Başkan seçtiren sizlersiniz. Bu parti varsa biz varız; bu parti yoksa biz yokuz. Onun için bu partiye, CHP'ye sahip çıkacağız. Bir arada kalmayı, bir arada olmayı, bu badireyi en kısa sürede atlatmayı biliriz. Bunu aşarız. Hiç merak etmeyin. Moralinizi yüksek tutun" dedi.

Kaynak: ANKA

