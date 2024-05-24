CHP Milletvekili, Adalet Bakanlığı sınavında yaşanan mülakat skandalını gündeme getirdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili, Adalet Bakanlığı sınavında yaşanan mülakat skandalını gündeme getirdi

CHP Milletvekili, Adalet Bakanlığı sınavında yaşanan mülakat skandalını gündeme getirdi

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda yaşanan bir başka mülakat skandalını gündeme getirdi. Öztürkmen, Trabzon Adliyesi'nde görevli olan Kenan Kuşçu ve Fatih Karabina'nın AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç'u ziyaret ettikten sonra görevde yükseldiklerini iddia etti. Öztürkmen, bu durumu rastlantı olup olmadığına vicdanlara bıraktığını belirtti.

24.05.2024 17:47
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(ANKARA)- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda Trabzon Adliyesi'nde görevli, aynı zamanda da Büro Memur-Sen'in Trabzon Şube Yönetiminde yer alan Kenan Kuşçu ve Fatih Karabina'nın sözlü mülakat döneminde AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç'u ziyaret ettikten sonra görevde yükseldiklerini iddia etti. Öztürkmen, "Bunların hepsinin rastlantı olup olmadığını sizlerin vicdanına bırakıyorum" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda yaşanan bir başka mülakat skandalını gündeme getirdi.

Öztürkmen, Trabzon Adliyesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan Fatih Karabina'nın görevde yükselme sınavının yazılı kısmından 76 puan aldığını ama mülakatta en yüksek puan verilerek bu göreve getirildiğini savundu. Öztürkmen, Büro Memur-Sen'in Trabzon Şube Başkan Yardımcısı da olan Karabina'nın 22 Şubat'ta AKP Trabzon Milletvekili Vehbi Koç'u TBMM'de ziyaret ettiğine ve bu tarihin Ankara'da görevde yükselme sözlü sınavlarının yapıldığı 11 Aralık 2023 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasını kapsadığına dikkati çekti.

AKP'li Koç'un sosyal medya paylaşımı...

Öztrükmen, AKP'li Koç ziyaret fotoğrafını, "Gazi Meclisimizde misafirimiz olan Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuşçu ve Fatih Karabina'ya ziyaretleri için teşekkür ediyorum" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştığını da hatırlattı.

Öztürkmen, öte yandan fotoğraftaki diğer kişi olan Trabzon Adliyesi çalışanı, Büro Memur-Sen Trabzon Şube Başkanı Kenan Kuşçu'ya da dikkati çekti. Kuşçu'nun yazılı sınavdan 79 alarak ikinci olduğunu ve mülakatta da "başarılı" sayılarak idari işler müdürlüğüne terfi ettirildiğini belirtti.

"Bunların hepsinin rastlantı olup olmadığını sizlerin vicdanına bırakıyorum"

ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Öztürkmen, "Dikkat ederseniz bunların her ikisi de iktidar yanlısı Büro Memur-Sen başkanı, başkan yardımcısı. Ayrıca AKP Milletvekili Vehbi Koç'un ziyaretçileri. Bunların hepsinin rastlantı olup olmadığını sizlerin vicdanına bırakıyorum. Yazılı sınavda başarılı olup da mülakatlarda elenenlerin, insaflı Türk halkının vicdanlarına soruyorum; acaba bunların hepsi rastlantı mı? Bu AKP elitleri vicdansızca, insafsızca kul hakkı yemekten çekinmiyorlar. Hak etmeyen insanları sırf sizin yandaşınız diye kazandırıyorsunuz, hak edenleri göreve getirmiyorsunuz. Acaba bu son günlerde yaşanan bir takım adliye, emniyet içi skandallarda bu şekilde kayrılarak liyakatli olmadığı halde itaatli olduğu için göreve getirilen ve usulsüzlüklere karışanların hesabını kim verecek? Sizin yatacak yeriniz, vicdanınız, Allah korkunuz yoktur" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili, Adalet Bakanlığı sınavında yaşanan mülakat skandalını gündeme getirdi - Son Dakika

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