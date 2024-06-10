CHP Milletvekili Salıcı: Aşırı sağın yükselişinin nedenleri göç ve ekonomik şartlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Salıcı: Aşırı sağın yükselişinin nedenleri göç ve ekonomik şartlar

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın yükselişinin nedenlerinin göç olgusu ve ekonomik şartlar olduğunu belirtti. Salıcı, Avrupa'da yaygınlaşan yabancı düşmanlığına dikkat çekerek, Türkiye'nin düzensiz göç sorununu Atatürk milliyetçiliği çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

10.06.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın yükselişinin nedenlerinin göç olgusu ve  ekonomik şartlar olduğunu belirterek, "Evrensel değerleri kendisine rehber edinen kurucu liderimiz Atatürk'ün öğretisine her zamankinden daha sıkı sarılmamız gereken zamanlardayız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Avrupa Parlamentosu'ndaki seçim sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.  Avrupa'da yaygınlaşan yabancı düşmanlığına dikkat çeken Salıcı, şunları kaydetti:

"Avrupa'da bir hayalet dolaşıyor; yabancı düşmanlığı. Daha önce de yazmıştım. Bunların bir kısmı bizden. İsmimiz Ahmet, Ayşe diye; tenimiz esmer diye nefret ediyor. Bu ırkçıları içinde barındıran partiler yükseliyor. 2002'de Fransa'da Le Pen'in babası ikinci tura kalmış, ikinci turda bile yüzde 18 oy almıştı. Dün Marine Le Pen'in partisi yüzde 31'le birinci çıktı ve erken seçim ilan edildi. 2000'de koalisyon ortağı olduğunda Avrupa'nın ayağa kalkıp Avusturya'yla ilişkilerini askıya almasına neden olan Haider'in partisi FPÖ dün ülkesinde birinci parti oldu. Ukrayna işgal edilirken Rusya'ya tepki gösterip aşırı sağcı İsrail yönetimi Gazze'yi işgal edince İsrail'e gıkını çıkaramayanlar aşırı sağın yükselişini anlamaya çalışıyorlar."

"Göç sorununu Türkiye'de de istismar etmek isteyen aşırı sağcılar olabilir"

Türkiye'nin düzensiz göç sorununu Atatürk milliyetçiliği çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirten Salıcı, şunları dile getirdi:

"Dünkü Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ilgili uzun uzun analizler yapılabilir. Sandığa katılım oranları, oy verme davranışları incelenebilir. Fakat Avrupa'da dolaşan hayaleti kavrayıp Türkiye siyaseti için birtakım dersler çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçlara göç olgusu ve ekonomik şartlar damga vurmuş durumda. Göç sorununu en yakıcı şekilde yaşayan ülke Türkiye'dir. Daha önce de uyarmıştım. İlk iş; düzensiz göçle etkili bir mücadele yürütmektir. Atatürk milliyetçiliğinin çizdiği çerçevenin dışına taşıp, göç sorununu Türkiye'de de istismar etmek isteyen aşırı sağcılar olabilir. Onlara karşı dikkatli olmak zorundayız. Evrensel değerleri kendisine rehber edinen kurucu liderimiz Atatürk'ün öğretisine her zamankinden daha sıkı sarılmamız gereken zamanlardayız. Ekonomideki çöküş karşısında Türkiye'nin sosyal demokrat çözümlere şiddetle ihtiyacı vardır. Siyasi mücadelemizin temel direği; yurttaşlarımızın sağlıklı gıdaya, barınma imkanlarına, ücretsiz kaliteli eğitime, aksamayan sağlık hizmetlerine, ucuz ve temiz enerjiye erişimlerini kolaylaştırmak olmalıdır."

Kaynak: ANKA

Oğuz Kaan Salıcı, Milletvekili, İstanbul, Türkiye, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Salıcı: Aşırı sağın yükselişinin nedenleri göç ve ekonomik şartlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
01:29 Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak Huzurevindeki 3 yaşlıya yürek sızlatan dayak
00:27 Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor Vincenzo Montella, maçın hakemini topa tuttu: Onun yüzünden takımımız zarar görüyor
00:09 Fatih Terim’in kızı, Ali Koç’u kendi sözleriyle vurdu Fatih Terim'in kızı, Ali Koç'u kendi sözleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 09:28:49. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Salıcı: Aşırı sağın yükselişinin nedenleri göç ve ekonomik şartlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement