CHP Milletvekili Aşkın Genç, iktidarı eleştirerek deprem yardımlarının etkin kullanılmadığını söyledi

Güncel

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç iktidarı eleştirerek, "AKP iktidarı bir önceki seçimlerde Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerini seçim öncesi keşke keyfiyetine göre bütçeye aktarmayıp 'kefen parası' olarak da nitelendirilen, Cumhuriyet hükümetlerinin biriktirdiği bu paraları bölgede amacına uygun şekilde kullansaydı, depremin yaralarını sarmakta çok daha etkin olurduk" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç iktidarı eleştirerek, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AKP'yi eleştirerek şöyle konuştu:

"6 Şubat depreminin yıl dönümünde kaybettiğimiz 53.537 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. 11 ilimizi etkileyen depremin ardından bölgeye baktığımızda taahhüt edilen konutların çok azının bitirildiğini görüyoruz. Hal böyle olunca söylemeden geçemeyeceğim, bir önceki seçimlerde, AKP iktidarı Merkez Bankasının ihtiyat akçelerini seçim öncesi keşke keyfiyetine göre bütçeye aktarmayıp "kefen parası" olarak da nitelendirilen, Cumhuriyet hükümetlerinin biriktirdiği bu paraları bölgede amacına uygun şekilde kullanır ve depremin yaralarını sarmakta çok daha etkin olurduk diye düşünüyorum."