CHP Milletvekili Ayhan Barut'tan pamuk üreticilerine çağrı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Ayhan Barut'tan pamuk üreticilerine çağrı

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, pamuk üreticilerinin maliyetlerinin karşılanması için pamuk alım fiyatının 30 liranın üstünde açıklanmasını ve destekleme priminin 5 liraya yükseltilmesini istedi.

24.08.2024 10:41
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(ANKARA) -CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, pamuk hasadına sayılı günler kala üretim maliyetinin 27 lira seviyesinde olduğuna dikkat çekerek, "Derhal pamuk alım fiyatını 30 liranın üstünde açıklayın, destekleme primini 5 liraya yükseltin" çağrısında bulundu. Anlık olarak borsalarda ve piyasada pamuk fiyatlarının 19-20 lira olarak görüldüğünü anlatan Barut, pamuk üreticisinin piyasaya kurban edilmemesini istedi.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, hasat zamanı yaklaşan pamuğun üretim maliyetinin 27 lira seviyesinde olduğunu ve açıklanacak fiyatın en az 30 lira ve üstünde olması gerektiğini söyledi.

Çukurova'da hasadın yaklaştığı bir pamuk tarlasından seslenen Ayhan Barut, "Pamuk emektir, umuttur, iştir, aştır, beyaz altındır. Beyaz altın diyarı Adana'da pamuk hasadı çok yaklaştı. Tekstil ve konfeksiyon sanayisinin ham maddesi olan pamuk, 30'dan fazla iş kolunun ayrılmaz parçası, çok stratejik bir üründür. Ancak pamuk ve pamuk üreticisinin kaderi son yıllarda çok kötü. Her geçen yıl da pamuk ekim alanları azalıyor. Ülkemizde 1998 ve 1999 yıllarında yaklaşık 760 bin hektar alanda pamuk ekimi yapılırdı. Şu günlere gelince yarıdan fazla azalarak 350 bin hektara kadar gerilemiştir. Bunun paralelinde, Adana'da bir dönem 3.5 milyon dönüme kadar ekilen pamuk ekim alanı yok denecek kadar azaldı, 150 bin dekara kadar geriledi" diye konuştu.

"Pamukta fiyat 30 lira ve üstünde olmalıdır"

Hasadın yaklaştığı pamukta üreticilerin endişeli ve tedirgin bir bekleyiş içinde olduğuna vurgu yapan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Çünkü tüm tarım ürünlerinde özellikle bu yılın içinde ürün fiyatları maliyetin çok altında seyrediyor. Üreticiyi zarar ettiriyor, bu nedenle çiftçiler çeşitli eylemlere yöneliyor. Üreticiler ürettiğinden kazanamadığı için hızlı bir şekilde tarımdan uzaklaşıyor. Çok stratejik bir ürün olan pamukla ilgili acı gerçekler var. AKP iktidarı döneminde 30 milyar dolarlık ithalat yapıldı. Neredeyse her yıl 1 milyon ton pamuk ithal ederek yurt dışındaki çiftçilere 2 milyar dolar ödüyorlar. Kendi üreticilerimize verilmeyen paralar, kendilerine 'yerliyiz ve milliyiz' diyenler tarafından dışarıya aktarıldı. Bu sene hasadın başlamasına sayılı günler kala, 1 kilogram pamuğun üreticiye maliyeti yaklaşık 27 lira civarında seyrediyor. Üreticinin eline geçmesi gereken fiyat ise en az 30 lira ve üstünde olmalıdır. Ancak şu anda borsalarda ve serbest piyasada pamuk 19-20 lira arasında görülüyor. Bu fiyat üreticinin idamıdır, ölüm fermanıdır. AKP iktidarına sesleniyoruz. Artık pamuğu bundan sonra görmek istiyorsak pamukta uygulanan teşvik primini en az 5 lira olarak uygulamanız gerekiyor. Tarım Satış Kooperatiflerini destekleyerek çiftçinin eline pamukta 30 liranın üstünde fiyat verilmesini sağlamanız gerekiyor. Çiftçi ve tarım sektörü korunmaya, desteklenmeye muhtaçtır. Çiftçiyi ve tarımı serbest piyasanın acımasız rekabetine terk etmeyin."

CHP Milletvekili Ayhan Barut\'tan pamuk üreticilerine çağrı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Ayhan Barut'tan pamuk üreticilerine çağrı - Son Dakika

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