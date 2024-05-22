CHP Milletvekili Bartın Irmağı İnşaatını Eleştirdi

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(ANKARA) - CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Bartın Irmağı ve Yankolları Islah Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları "Bartın Irmağı boyunca kent merkezine 2-3 metrelik beton duvar ve üzerine de cam korkuluk yapılacak. Halk ile ırmak arasına Çin Seddi örülüyor" diyerek eleştirdi.

CHP Bartın Milletvekili Bankoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Bartın Irmağı ve Yankolları Islah Projesi ile "Bartın Irmağı ve halkın arasına yaklaşık 1 milyar liralık duvar örüldüğünü" söyledi. CHP'li Bankoğlu, projenin mali yükümlülüğünün belediyeye yüklendiğini ve bu projeye karşı Bartın Irmağı İnisiyatif ile birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

Bankoğlu şunları kaydetti:

"Bartın'da bir sabah uyandık ki Bartın duvarla ikiye bölünüyor. Neymiş, Bartın Irmağı'nın ıslah projesiymiş. Öyle bir projesi, izni yok, onayı yok, geçerli protokolü yok, uygulama projesi yok. AKP'nin beceriksizliğinin, liyakatsizliğinin, hukuk tanımazlığının en açık, en net örneği. Peki, bu ıslah projesi nedir? Bartın Irmağı boyunca kent merkezine 2-3 metrelik beton duvar ve üzerine de cam korkuluk yapılacak. Halk ile ırmak arasına Çin Seddi örülüyor.'

"Bartın halkı bunu istemiyor"

Projenin "Bartın Irmağı'nın ıslahı değil, hapsedilmesi" olduğunu ifade eden Bankoğlu, "Irmağı duvarla çevrelemek, beton meraklısı tanıdık zihniyetin ürünüdür. Ne ırmağın doğal ve tarihi yapısı dikkate alınmış; ne ekolojik değerleri, doğal peyzajı ne de kent estetiği düşünülmüş. Hükümetiniz, ısrarla bu projenin sel ve taşkını önleyeceğini söylüyor ama odalar da, uzmanlar da projenin seli önlemesi bir yana yeni baskınların da yaşanacağını ifade ediyor. Daha da önemlisi Bartın halkı bunu istemiyor." şeklinde konuştu.

"Bir yandan tasarruf tedbirleri, bir yandan Bartın'ı ikiye ayıran duvara 1 milyar lira"

Bankoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gelelim ihaleye. Her zaman yaptığınız gibi 21/B, yani pazarlık usulüyle projenin ihalesine çıkıldı. Ne ara ihale yapıldı? Hangi firmalar katıldı? Diğer firmalar ne teklif etti, bilmiyoruz. İhale bedeli neredeyse 500 milyon lira. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre 750 milyon liraya dayanmış ve bu meblağ ıslahın sadece birinci kısmı için ödeniyor. Projenin birinci etabı yapılsa bile afet riski ortadan kalkmıyor ki zaten ikinci etabın yapılıp yapılamayacağı meçhul, izni yok. Bir yandan tasarruf tedbirleri, bir yandan Bartın'ı iki ayıran duvara 1 milyar lira. Bu şekilde mi tasarruf yapacaksınız? Ocak'taki ihale şartnamesinde 'çalışma 8 Şubat – 18 Kasım 2023 arasında bitirilsin' deniyor ama projenin uygunluk kararı, Tabiat Varlıkları Bölge Komisyonu'ndan 30 Kasım 2023'te çıkıyor. Yani önce iş yapılıyor, izni 11 ay sonra çıkıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Projenin seli önlemesini geçtim; estetik açıdan da mühendislik açısından da akla mantığa uymuyor. Bartın merkezini bir istinat duvarıyla resmen ikiye bölüyorlar. Ben bunu sizin de istediğinize inanmıyorum, bunu kabul etmeyin Sayın Bartın Milletvekili."

Projeye ilişkin tüm yükümlülüklerin belediyeye yıkıldığını söyleyen Bankoğlu, "Proje'nin durdurulmasından kaynaklanan dolaylı veya direkt zararların tamamından Belediye Başkanlığı sorumlu olacak. Yani proje hukuka uygun değilse dava açılırsa ve kaybedilirse belediye tüm zararları karşılayacak. Bu zararı kim ödeyecek, Bartın halkı. Bunu kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

"Bu akıldışı projeyi kabul etmemiz mümkün değil"

Bankoğlu, "Bizim ıslah diyerek bu akıl dışı projeyi kabul etmemiz mümkün değil. Biz 3500 yıllık Bartın Irmağı'nı, Parthenios'u 22 senenin bu kokuşmuş düzenine terk etmeyeceğiz. Bizler, kentin en güzel yerinde beton duvar görmek istemiyoruz. O yüzden de bu projenin bir an önce durdurulması için mücadele edeceğiz. İnisiyatifimiz kuruldu. Bartın'ın doğal güzelliklerine set çektirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.