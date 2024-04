CHP Milletvekili Cumhur Uzun, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı\'ndaki iddiaları TBMM\'ye taşıdı

Güncel

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda yapılan mülakatlar ve sınav sonuçlarıyla ilgili iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Uzun, "Gerek torpil iddiaları, gerek sorulan sorulara dair şaibeler, gerekse seçimin hemen ertesi günü açıklanan sınav sonuçlarına dair iddialar maalesef başta bu sınava giren Adalet Bakanlığı personelleri olmak üzere toplumun tümünün içine sinmemiştir. Bakanlık yapılan mülakatı iptal etmeli ve yazılı sınav sonuçlarına göre liyakati önceleyerek görevde yükselmeye hak kazananların hakkını teslim etmelidir" dedi.

CHP'li Cumhur Uzun, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nda yapılan mülakatlar ve sınav sonuçlarına dair iddiaları TBMM'ye taşıdı. Tunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Uzun, önergesinde Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın kameralara yansıyan torpil mesajlarını da hatırlatarak, "Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can adeta kameralara suçüstü yakalanmış ve hızla bu görüntülere yayın yasağı getirilmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Tunç, 'Bunların değerlendirmesini yapacak olan komisyonlardır. Referansları, başka talepleri olabilir. Bu talepler değerlendirilirken, ilgili komisyonlar kişinin liyakatine bakar. Bizim tek kriterimiz liyakattir' demişti. Bu açıklama ile Bakan Tunç adeta torpil taleplerini doğrulamış ve bu taleplerin komisyona iletildiğini beyan etmiş oldu. Bu sınavda komisyona gelen taleplerin kaçının liyakata göre değerlendirildiği merak konusu. Bakanlık bir an önce bu iddialara dair kamuoyunu rahatlatacak açıklama yapmak ve hatta soruşturma başlatmak zorundadır" dedi.

"SINAVI İPTAL ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Bakan Tunç'a sınavın iptal edilip edilmeyeceğini de soran Uzun, "Gerek torpil iddiaları, gerek sorulan sorulara dair şaibeler, gerekse seçimin hemen ertesi günü açıklanan sınav sonuçlarına dair iddialar maalesef başta bu sınava giren Adalet Bakanlığı personelleri olmak üzere toplumun tümünün içine sinmemiştir. Bakanlık yapılan mülakatı iptal etmeli ve yazılı sınav sonuçlarına göre liyakati önceleyerek görevde yükselmeye hak kazananların hakkını teslim etmelidir." ifadelerini kullandı.

Cumhur Uzun, Bakan Tunç'a şu soruları yöneltti:

"Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçimler öncesinde Kamuda Mülakatların kaldırılacağı söylenmiş ve bu vaat seçim beyannamesinde de yer almıştı. Buna rağmen Bakanlığınızca yapılan Görevde Yükselme Sınavında neden ve hangi gerekçeyle mülakat yapılmıştır?

Mülakatların kaldırılmamasına dair yapılan eleştiriler üzerine açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de; "Mülakat gibi mülakat yapacağız" demişti. Bakanlığınızca yapılan görevde yükselme sınavında, mülakat gibi mülakat mı yapıldı? Yapıldıysa, mülakat gibi mülakatın kriterleri nelerdir?

Geçtiğimiz aylarda, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın torpil mesajlarına ilişkin haberler basına yansımış ve bu haberlere yayın yasağı gelmişti. Bakan Yardımcısı Ramazan Can'a dair çıkan torpil haberleri üzerine bizzat tarafınızca; "Bunların değerlendirmesini yapacak olan komisyonlardır. Referansları, başka talepleri olabilir. Bu talepler değerlendirilirken, ilgili komisyonlar kişinin liyakatine bakar. Bizim tek kriterimiz liyakattir." açıklaması yapılmıştı. Bahsi geçen komisyona gelen referanslı isimlerin yazılı ve mülakat sınav sonuçlarına dair bir araştırma yapılacak mıdır? Komisyona iletildiğini kabul ettiğiniz bu isimlerden kaçı görevde yükselme sınavını kazanmıştır?

1 Nisan tarihinde sınav sonuçlarının açıklandığı sitede yoğunluk nedeniyle mi yoksa başka nedenlerle mi aksaklık meydana gelmiştir? Siteye daha sonuçlar yüklenmeden telefonla aranarak sınavı kazananlara bilgi verildiği iddialarına dair başlatılan bir soruşturma var mıdır?

Mülakat sınav komisyonu ve sorular hangi kriterlere göre oluşturulmuştur? Mülakatlar kamera ile kayıt altına alınmış mıdır?

Sınav sonuçlarına dair birçok soru ve sorun varken kamuoyunu rahatlatmak adına yapılan bu sınavı iptal etmeyi düşünüyor musunuz?"